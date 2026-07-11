मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में आयोजित म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान कथित ड्रग ओवरडोज से दो एमबीए छात्रों की मौत मामले में पुलिस ने चार्जशीट जारी कर दी है. वनराई पुलिस ने अदालत में 3,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में मुख्य मास्टरमाइंड आयुष विक्की साहित्य, महेश उर्फ मार्क खेमलानी समेत 12 आरोपियों को नामजद किया गया है.

दस्तावेज में करीब 110 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें मृतकों के क्लासमेट, कार्यक्रम में मौजूद दोस्त, सुरक्षाकर्मी, इवेंट आयोजक और कथित ड्रग नेटवर्क से जुड़े लोगों के बयान शामिल हैं.

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मुख्य आरोपी के जुड़वां भाई की भी गिरफ्तारी

चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश उर्फ मार्क खेमलानी के जुड़वां भाई नितेश उर्फ निक खेमलानी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान निक और पहले से गिरफ्तार आरोपियों के बीच संदिग्ध आर्थिक संबंधों के सबूत मिले हैं. इन्हीं तथ्यों के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया. स्थानीय अदालत ने उसे 13 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है. अब जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर ड्रग सिंडिकेट की फंडिंग, आर्थिक नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं. इस गिरफ्तारी के बाद मामले में कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 हो गई है.

विदेश से लाई गई थी MDMA, नेटवर्क की तलाश जारी

जांच में यह भी सामने आया है कि कॉन्सर्ट में सप्लाई की गई प्रतिबंधित एमडीएमए (MDMA) ड्रग्स कथित तौर पर विदेश से तस्करी कर भारत लाई गई थीं. पिछले सप्ताह पुलिस ने ठाणे के उल्हासनगर से 23 वर्षीय दीपेश हेमवानी को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि उसके पते पर विदेशी ड्रग्स की डिलीवरी हुई थी. पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सप्लायर और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

11 अप्रैल की घटना ने मचाई थी सनसनी

मामला 11 अप्रैल का है, जब दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान के लगभग 3,000 से 4,000 छात्र गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में आयोजित टेक्नो म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान एमबीए छात्रा श्रेया राय (24), बिस्मत सिंह अमरजीत सिंह भसीन (28) और उनकी सहेली शीतल साल्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. अस्पताल में इलाज के दौरान श्रेया और बिस्मत की मौत हो गई, जबकि शीतल उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट आईं.

पुलिस का कहना है कि अब तक जुटाए गए साक्ष्यों से अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के कई अहम सुराग मिले हैं. फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जांच आगे बढ़ने के साथ इस हाई-प्रोफाइल मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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