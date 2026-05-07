मुंबई: 'बहू के अंदर चुड़ैल है', ससुर ने चप्पलों से पीटा, तंत्र-मंत्र से का भी आरोप, केस दर्ज

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बेहद शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 27 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर न सिर्फ भयानक घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, बल्कि 'अघोरी कृत्यों' (Aghori Acts) और तंत्र-मंत्र के नाम पर प्रताड़ित करने का भी सनसनीखेज खुलासा किया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी 2 फरवरी 2021 को अंधेरी पश्चिम में हुई थी, जिसके बाद वह भायखला स्थित ससुराल में रहने लगी. शादी के कुछ समय बाद ही उसे उसके वजन (मोटी कहकर) और ऑनलाइन बिजनेस को लेकर ताने मारे जाने लगे. हद तो तब हो गई जब कथित तौर पर झाड़-फूंक करने वाले उसके ससुर ने उसे 'भूत-प्रेत से ग्रसित' बता दिया.

महिला का आरोप है कि उसके ऊपर नमक ओवाला (उतारा) जाता था. झाड़-फूंक के नाम पर उसे गीली चप्पलों और मोर पंख से पीटा जाता था. पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने उसे शैतान के कब्जे में बताकर भारी जलील किया जाता था.

मुंबई: एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा, तरबूज के सैंपल में क्या मिला?

गर्भावस्था में भी पीटा, 2 बार हुआ गर्भपात

इस खौफनाक कहानी में दर्द यहीं खत्म नहीं होता. महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका पति मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता था और बात-बात पर मारपीट करता था. प्रताड़ना का स्तर इतना भयानक था कि जब महिला गर्भवती थी, तब भी उसे बख्शा नहीं गया. अत्यधिक तनाव और शारीरिक हिंसा के चलते महिला को दो बार गर्भपात (Miscarriage) का दर्दनाक सामना करना पड़ा.

घर से निकाला, 8 लाख का स्त्रीधन भी हड़पा

लगातार बिगड़ती मानसिक स्थिति के कारण डॉक्टर ने महिला को काउंसलिंग की सलाह दी, तो ससुराल वालों ने इसका भी मजाक उड़ाया. प्रताड़ना से तंग आकर जब मई 2025 में महिला ने पति के खिलाफ एनसी (NC) दर्ज कराई, तो पति ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी और सितंबर 2025 में उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया.

आरोप है कि ससुराल वालों ने शादी में मिले करीब 8 लाख रुपये के सोने के गहने, कपड़े और मोबाइल फोन (स्त्रीधन) भी हड़प लिए हैं. अब पीड़िता ने अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पति, सास-ससुर समेत अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा और अघोरी कृत्यों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

21 साल, 210 गवाह और 92 मुकरे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे HC का बड़ा फैसला