मुंबई से सटे विरार क्षेत्र के चाळ बिल्डर समय चौहान की हत्या के मामले में मीरा-भाईंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट को बड़ी सफलता मिली है. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास हस्तक और कुख्यात गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ केंद्रीय कारागृह से गिरफ्तार किया गया है.

मंगलवार रात करीब बारह बजे उसे मुंबई एयरपोर्ट लाया गया. जिसके बाद उसे मीरा रोड के टेम्बा रुग्णालय में करीब 2 बजे मेडिकल के लिए ले जाया गया. उसके बाद उसे मीरा रोड स्थित काशिमीरा पुलिस लॉकअप में साढ़े तीन बजे के करीब रखा गया.

अब तक 13 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

विरार निवासी चाळ बिल्डर समय चौहान की 26 फरवरी 2022 को विरार के मनवेलपाड़ा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अब तक मकोका (MCOCA) के तहत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर का उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) में मारा जाना भी सामने आया था. इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर का नाम बताया गया है.

सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जेल में जे.जे. हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. हालांकि, साल 2019 से वह इलाज के नाम पर वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती था, जिसके कारण इस मामले में उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही थी. साल 2024 में उसे दोबारा जेल भेजा गया, जिसके बाद मीरा-भाईंदर की क्राइम ब्रांच ने उसे मीरा रोड लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

मेडिकल के बाद हुई गिरफ्तारी

15 दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई और जेल से सुभाष सिंह ठाकुर को अपनी हिरासत में लिया. मंगलवार रात साढ़े बारह के करीब वह मुंबई एयरपोर्ट पर लाया गया. उसके बाद उसे मीरा रोड के टेम्बा अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया. जिसके बाद उसे काशिमीरा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुभाष सिंह ठाकुर के मीरा-भाईंदर क्षेत्र में लाए जाने से महाराष्ट्र में उसके खिलाफ दर्ज कई अन्य गंभीर अपराधों के खुलासे की संभावना है. बताया जा रहा है कि वसई-विरार शहर में सक्रिय कई अपराधियों को उसका संरक्षण प्राप्त था और अनेक आपराधिक गतिविधियां उसी के इशारों पर संचालित होती थीं. अब इस सब की छानबीन क्राइम यूनिट करेगी. समय चौहान हत्याकांड में मुख्य आरोपी के पुलिस हिरासत में आने से कई संगीन अपराधों से पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है.