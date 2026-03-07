हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra: नासिक के नामी डॉक्टर दंपत्ति के घर मातम, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉ मनीषा ने किया सुसाइड

Nashik Crime News: नासिक में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर ने अपने गंगापुर रोड स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे शहर के चिकित्सा क्षेत्र में शोक और चिंता फैल गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 06:38 PM (IST)
Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक (Nashik) शहर में चिकित्सा क्षेत्र को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर (Manisha Jejurkar) ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस खबर से नासिक के चिकित्सा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और हर तरफ दुख जाहिर किया जा रहा है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, डॉ. मनीषा जेजुरकर गंगापुर रोड इलाके में रहती थीं. शुक्रवार को उन्होंने अपने घर में नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. गंगापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई शुरू की.

आत्महत्या का कारण अस्पष्ट

डॉ. मनीषा जेजुरकर को आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में एक जाना-माना नाम माना जाता था. उनके पति डॉ. नीलेश जेजुरकर नासिक जिला सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं. मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर के परिवार में ऐसी दुखद घटना होने से चिकित्सा क्षेत्र में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है.

हालांकि, डॉ. मनीषा जेजुरकर ने आत्महत्या क्यों की, इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले में परिवार और पुलिस दोनों ही इस घटना की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं.

नासिक में शोक और जांच

गंगापुर पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि वे परिवार और परिचितों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. इस दुखद घटना से नासिक शहर के लोग और चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवरों में गहरा दुःख फैल गई है. अस्पतालों और क्लीनिकों में सहयोगी और परिचित इस क्षति पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. 

Published at : 07 Mar 2026 06:38 PM (IST)
Ayurveda Doctor Nashik Crime News Manisha Jejurkar
