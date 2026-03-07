हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में सूरज दिखा रहा कड़े तेवर! मुंबई समेत इन 4 जिलों में बढ़ेगी उमस, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा

महाराष्ट्र में सूरज दिखा रहा कड़े तेवर! मुंबई समेत इन 4 जिलों में बढ़ेगी उमस, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा

Maharashtra Weather Alert: महाराष्ट्र में बढ़ती गर्मी के बीच कई जगह तापमान 36 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई जिलों में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Weather Alert:  महाराष्ट्र में गर्मी का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और कुछ जगहों पर यह 40 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में गर्मी का अलर्ट जारी किया है. खासतौर पर मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम एक्सपर्टों के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विशेषज्ञ एस. डी. सानप का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो मार्च महीने के अंत तक कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है.

मौसम विभाग का अनुमान क्या है?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात में अगले सात दिनों तक तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है. मुंबई और कोंकण के तटीय क्षेत्र में 8 और 9 मार्च को गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना जताई गई है. इसी वजह से इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है.

आज राज्य में सबसे ज्यादा तापमान अमरावती जिले में दर्ज किया गया, जहां पारा 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने विदर्भ के अकोला, अमरावती और वर्धा जिलों में अगले दो दिनों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है.

पुणे में गर्मी से बुरा हाल

पुणे में भी पिछले कुछ दिनों से गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. यहां पिछले दो दिनों से तापमान औसत से करीब 2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. पुणे शहर में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है. अन्य शहरों की बात करें तो सांगली में 37.4 डिग्री, सतारा में 36.1 डिग्री और नासिक में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

मराठवाड़ा में भी चढ़ा पारा

मराठवाड़ा क्षेत्र में भी पिछले चार दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है.परभणी में आज 38.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि धाराशिव में 36.2, छत्रपति संभाजीनगर में 37.6, बीड में 36.6 और उदगीर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में दक्षिण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान धीरे-धीरे और बढ़ सकता है. इसलिए लोगों को तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Published at : 07 Mar 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Weather IMD Weather Update Mumbai Yellow Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सूरज दिखा रहा कड़े तेवर! मुंबई समेत इन 4 जिलों में बढ़ेगी उमस, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा
महाराष्ट्र में सूरज दिखा रहा कड़े तेवर! मुंबई समेत इन 4 जिलों में बढ़ेगी उमस, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा
महाराष्ट्र
Maharashtra: नासिक के नामी डॉक्टर दंपत्ति के घर मातम, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉ मनीषा ने किया सुसाइड
Maharashtra: नासिक के नामी डॉक्टर दंपत्ति के घर मातम, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉ मनीषा ने किया सुसाइड
महाराष्ट्र
'पहले महाराष्ट्र, बिहार और...', पश्चिम बंगाल SIR विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी और ECI पर बोला हमला
'पहले महाराष्ट्र, बिहार और...', पश्चिम बंगाल SIR विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी और ECI पर बोला हमला
महाराष्ट्र
Maharashtra News: दादा शरद पवार से भी अमीर निकले पोते पार्थ पवार, करोड़ों की संपत्ति के हैं मालिक
महाराष्ट्र: दादा शरद पवार से भी अमीर निकले पोते पार्थ पवार, करोड़ों की संपत्ति के हैं मालिक
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी! बालेन शाह से चुनाव हारे केपी शर्मा ओली, PM मोदी ने दी बधाई
Live: नेपाल में लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी! बालेन शाह से चुनाव हारे केपी ओली, PM मोदी ने दी बधाई
साउथ सिनेमा
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
क्रिकेट
क्या फाइनल में भी बनेंगे 250? भारत या न्यूजीलैंड किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी अहमदाबाद की पिच, जान लीजिए सबकुछ
क्या फाइनल में भी बनेंगे 250? भारत या न्यूजीलैंड किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी अहमदाबाद की पिच
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रैवल
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Embed widget