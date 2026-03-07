Maharashtra Weather Alert: महाराष्ट्र में गर्मी का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है और कुछ जगहों पर यह 40 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में गर्मी का अलर्ट जारी किया है. खासतौर पर मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम एक्सपर्टों के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विशेषज्ञ एस. डी. सानप का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो मार्च महीने के अंत तक कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है.

मौसम विभाग का अनुमान क्या है?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात में अगले सात दिनों तक तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है. मुंबई और कोंकण के तटीय क्षेत्र में 8 और 9 मार्च को गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना जताई गई है. इसी वजह से इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है.

आज राज्य में सबसे ज्यादा तापमान अमरावती जिले में दर्ज किया गया, जहां पारा 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने विदर्भ के अकोला, अमरावती और वर्धा जिलों में अगले दो दिनों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है.

पुणे में गर्मी से बुरा हाल

पुणे में भी पिछले कुछ दिनों से गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. यहां पिछले दो दिनों से तापमान औसत से करीब 2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. पुणे शहर में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है. अन्य शहरों की बात करें तो सांगली में 37.4 डिग्री, सतारा में 36.1 डिग्री और नासिक में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

मराठवाड़ा में भी चढ़ा पारा

मराठवाड़ा क्षेत्र में भी पिछले चार दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है.परभणी में आज 38.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि धाराशिव में 36.2, छत्रपति संभाजीनगर में 37.6, बीड में 36.6 और उदगीर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में दक्षिण महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान धीरे-धीरे और बढ़ सकता है. इसलिए लोगों को तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.