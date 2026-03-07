Mumbai: कांदिवली में रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने लगाई फांसी, की थी लव मैरिज
Mumbai Crime News: मुंबई में पति-पत्नी के झगड़ों से परेशान महिला ने कांदिवली पूर्व में फांसी लगाकर आत्महत्या की, वहीं मरीन ड्राइव में महिला कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी की.
Mumbai Crime News: मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित समतानगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पति-पत्नी के बीच लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान होकर एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी. लेकिन इस घटना से इलाके में एक हलचल मच गई है.
मिली जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी ने कुछ साल पहले लव मैरिज की थी और उनके दो बच्चे भी हैं. शुरुआत में उनका पारिवारिक जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच रोजाना विवाद होने लगे थे. लगातार हो रहे झगड़ों से महिला मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी.
लगातार झगड़ों से परेशान महिला ने उठाया कदम
बताया जा रहा है कि घर में बढ़ते तनाव और झगड़ों के कारण महिला का दर्द असहनीय हो गया था. इसी वजह से उसने शुक्रवार शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद महिला के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
समतानगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया.
मरीन ड्राइव में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बदसलूकी
इसी बीच मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके से भी एक और मामला सामने आया है. यहां वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल कर रही महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ एक कार चालक महिला ने अभद्र व्यवहार किया.
बताया जा रहा है कि शाम करीब 5:30 बजे एनएससीआई, मरीन ड्राइव इलाके में यातायात नियंत्रण के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात थीं. उसी दौरान MH01 CD 8304 नंबर की कार सड़क पर खड़ी थी. महिला पुलिसकर्मी ने कार को साइड में लगाने को कहा, जिस पर कार से उतरी महिला गुस्से में आ गई.
गाली-गलौज और धमकी का आरोप
गवाहों के मुताबिक, कार चालक महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अश्लील गालियां दीं और धमकी भी दी. उसने कथित तौर पर कहा, “मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी” और “तुम भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें अभी नहीं मारा.”
बताया जा रहा है कि उस महिला ने खुद को एक राजनीतिक नेता का रिश्तेदार बताकर दबाव बनाने की भी कोशिश की. घटना के बाद में जब महिला पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज कराने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचीं, तो बताया गया कि ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं. इस मामले ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.
