उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका! अब वसई में 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने छोड़ा साथ, BJP में शामिल

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट को जहां महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े झटके लग रहे हैं, वहीं अब वसई में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. वसई विधानसभा क्षेत्र में उद्धव गुट के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक रूप से BJP में एंट्री ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है.

वसई पश्चिम में MLA जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पार्टी प्रवेश समारोह में MLA स्नेहा दुबे पंडित की मौजूदगी में शाखा प्रमुखों, विभाग प्रमुखों और विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं समेत 50 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए.

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महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरण

राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि इस एंट्री ने यूबीटी गुट की स्थानीय संगठनात्मक ताकत को बड़ा झटका दिया है. जहां एक ओर राज्य स्तर पर उद्धव गुट से नेताओं के लीक होने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर वसई में पार्टी में इस सामूहिक एंट्री को स्थानीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है.

ऑपरेशन टाइगर पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

एकनाथ शिंदे की शिवसेना का 'ऑपरेशन टाइगर' जिसके तहत उद्धव ठाकरे के कई बड़े नेता टूटकर शिंदे गुट और बीजेपी में आ गए हैं, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है. सीएम फडणवीस का कहना है कि यह ऑपरेशन ठीक से हो गया है. वहीं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जल्द ही आपको 'ब्रेकिंग न्यूज़' मिलेगी. हम ऑपरेशन को फुलप्रूफ कर रहे हैं.

वहीं, उद्धव गुट पर तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, "जब वे उनके साथ होते हैं, तो जमीन पर काम करने वाले लोग बातें करते हैं और फिर अंदर जाकर उनके पैर पकड़ लेते हैं. यह केमिकल लोचा है, थोड़ा इंतजार करें, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी."

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