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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे को झटके पर झटका! अब वसई में 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने छोड़ा साथ, BJP में शामिल

उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका! अब वसई में 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने छोड़ा साथ, BJP में शामिल

Shiv Sena UBT Crisis: वसई पश्चिम में MLA जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पार्टी प्रवेश समारोह में विधायक स्नेहा दुबे पंडित की मौजूदगी में शाखा प्रमुखोंसमेत 50 से ज्यादा लोग BJP में शामिल हुए. 

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Jun 2026 07:23 AM (IST)
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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट को जहां महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े झटके लग रहे हैं, वहीं अब वसई में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. वसई विधानसभा क्षेत्र में उद्धव गुट के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक रूप से BJP में एंट्री ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है.

वसई पश्चिम में MLA जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पार्टी प्रवेश समारोह में MLA स्नेहा दुबे पंडित की मौजूदगी में शाखा प्रमुखों, विभाग प्रमुखों और विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं समेत 50 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए. 

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, कहा- 'शिवसेना एक ही है, यह बालासाहेब की...'

महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरण

राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि इस एंट्री ने यूबीटी गुट की स्थानीय संगठनात्मक ताकत को बड़ा झटका दिया है. जहां एक ओर राज्य स्तर पर उद्धव गुट से नेताओं के लीक होने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर वसई में पार्टी में इस सामूहिक एंट्री को स्थानीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है.

ऑपरेशन टाइगर पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

एकनाथ शिंदे की शिवसेना का 'ऑपरेशन टाइगर' जिसके तहत उद्धव ठाकरे के कई बड़े नेता टूटकर शिंदे गुट और बीजेपी में आ गए हैं, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है. सीएम फडणवीस का कहना है कि यह ऑपरेशन ठीक से हो गया है. वहीं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जल्द ही आपको 'ब्रेकिंग न्यूज़' मिलेगी. हम ऑपरेशन को फुलप्रूफ कर रहे हैं.

वहीं, उद्धव गुट पर तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, "जब वे उनके साथ होते हैं, तो जमीन पर काम करने वाले लोग बातें करते हैं और फिर अंदर जाकर उनके पैर पकड़ लेते हैं. यह केमिकल लोचा है, थोड़ा इंतजार करें, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी."

यह भी पढ़ें: ओमराजे निंबालकर शिंदे की शिवसेना में होंगे शामिल, ठाकरे परिवार के प्रति जताया सम्मान

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Maharashtra News BJP Shiv Sena UBT
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