Ketan Murder Case: पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सिया गोयल तैयार, वकील ने abp न्यूज़ को दी जानकारी

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि कस्टडी के दौरान ही आरोपी सिया ने पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट करने की सहमति दी है. पुलिस जल्द ही मामले में सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी. सिया के वकील विपुल दुसिंग ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि कस्टडी के दौरान ही सिया ने पुलिस को कन्सेंट दे दिया है.

पॉलीग्राफ जांच जिसे ‘लाइ डिटेक्टर टेस्ट’ (Lie Detector Test) भी कहा जाता है, घटना से जुड़े सवालों के जवाब देते समय ब्लड प्रेशर, नाड़ी, सांस लेने की गति और पसीना आने जैसी शारीरिक रिस्पॉन्स को मापता है. इस वैज्ञानिक परीक्षण का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ.

सिया गोयल और चेतन पर केतन की हत्या का आरोप

सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून 2026 को पुणे के लोहागढ़ किले की पहाड़ी से केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिसमें उसकी जान चली गई. आरोप है कि दोनों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया. केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी. पुलिस का कहना है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसलिए केतन की जान ले ली क्योंकि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी.

सिया गोयल को लोहागढ़ ले गई पुलिस

महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार (02 जुलाई) को सिया गोयल को लोहागढ़ किले के उस जगह पर ले गई जहां उसने और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर यह साजिश रची थी और किले से धक्का देकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया गोयल के घर की तलाशी के दौरान वे कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, जिन्हें उसने 18 जून को वारदात के दिन कथित तौर पर पहना था.

इससे पहले पुलिस बुधवार (01 जुलाई) को सह-आरोपी चेतन चौधरी को भी घटनास्थल पर लेकर गई थी, जहां अपराध के घटनाक्रम को समझने के लिए रिक्रिएशन किया गया. पुलिस रविवार (28 जून) को भी सिया गोयल को भी घटनास्थल पर ले गई थी. उस दौरान उसकी मौजूदगी में एक पुतले को खाई में धक्का देकर घटनाक्रम को दोहराया गया था.

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