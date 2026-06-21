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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, कहा- 'शिवसेना एक ही है, यह बालासाहेब की...'

उद्धव ठाकरे का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, कहा- 'शिवसेना एक ही है, यह बालासाहेब की...'

Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि कल कोल्हापुर में बाहर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि शिवसेना एक ही है. यह हमारी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 11:08 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (20 जून) को शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था महाराष्ट्र की राजनीति में अब कोई 'गुट' नहीं बचा है, बल्कि डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सिर्फ 'एक असली शिवसेना' है. अब इस पर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को जवाब दिया है. 

उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा, ''कल (20 जून) कोल्हापुर में बाहर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि शिवसेना एक ही है. यह हमारी है, यह बालासाहेब की शिवसेना है. उनकी पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है. आज भी एक अध्यक्ष है, लेकिन किसी को उसका नाम तक नहीं पता, लेकिन हमारे लिए, पार्टी प्रमुख बालासाहेब ही हैं."

सांसदों के बिकने के बावजूद शिवसैनिक मजबूती से डटे हैं- उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख ने आगे कहा, "धोखा मिलने और सांसदों के बिकने के बावजूद, शिवसैनिक मजबूती से डटे हुए हैं. मैं आपसे उस गद्दार को वोट देने के लिए कहने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं. मैंने सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था. मैंने उसे (संजय दीना पाटिल) टिकट दिया था. चुनाव जीतने के बाद उसने अपनी कीमत बढ़ाई और बाद में खुद को बेच दिया. यह ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है.'' 

क्या कोई जानता है कि BJP का अध्यक्ष कौन है- उद्धव ठाकरे

उन्होंने हमला बोलते हुए आगे पूछा, ''क्या कोई जानता है कि BJP का अध्यक्ष कौन है? नहीं, एक दिन कांग्रेस का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा. उन्होंने 'कांग्रेस मुक्त भारत' की बात कही थी, लेकिन अब यह 'BJP युक्त कांग्रेस' हो गई है." संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, "संजय, लोग आरोप लगाते हैं कि तुम गाली-गलौज करते हो, लेकिन उन्हें उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए."

गद्दारों को आम शिवसैनिकों से सीखना चाहिए- संजय राउत

वहीं, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर पार्टी से बगावत करने वाले सांसदों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "गद्दारों को यहां इकट्ठा हुए आम शिवसैनिकों से सीखना चाहिए कि वफादारी और अडिग रहने का असली मतलब क्या होता है."

बता दें कि महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है. सियासी घटनाक्रम तब और तेज हो गया था जब इस हफ्ते की शुरुआत में शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने नई दिल्ली में उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया था. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार (19 जून) को कहा था कि यह तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है. 

पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा प्लान, 6 बागी सांसदों के खिलाफ करने जा रहे ये काम!

Published at : 21 Jun 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Maharashtra News Eknath Shinde AMIT SHAH
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