'ऊपर से मिले खास आदेशों के बिना...', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस के लाठीचार्ज पर भड़के राज ठाकरे
Raj Thackeray News: राज ठाकरे ने पुलिस के लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस सिस्टम को अधिकार किसने दिया जो ऐसी बेरहम पिटाई के आदेश देता है? क्या वे खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं.
नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं पर लाठीचार्ज पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल उठाए हैं.
राज ठाकर ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "मेरा एक सवाल है. अगर स्कूल में छात्रों को मारने पर शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो दिल्ली में छात्रों को पीटने वाले पुलिस अधिकारियों या ऐसे आदेश देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती."
'ऐसी हरकतें ऊपर से मिले आदेश के बिना नहीं हो सकतीं'
उन्होंने आगे लिखा, "दिल्ली में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान, पुलिस छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज कर रही है. हालांकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज कुछ स्थितियों में समझ में आ सकता है, लेकिन यहां इस्तेमाल की गई ताकत बदले की भावना से की गई कार्रवाई लगती है. सामने आए वीडियो में न केवल प्रदर्शनकारी छात्र बल्कि आसपास खड़े लोग भी बेरहमी से कुचले जाते दिख रहे हैं. पुलिस की ऐसी हरकतें ऊपर से मिले खास आदेशों के बिना नहीं हो सकतीं."
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पुलिस को मारने का हक किसने दिया- ठाकरे
मनसे प्रमुख ने आगे लिखा, "आखिर यह विरोध प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ? यह NEET परीक्षा से जुड़ी अव्यवस्था के कारण शुरू हुआ, जिससे लाखों छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए. गुस्से में आकर ये छात्र सड़कों पर उतर आए और दूसरे लोग भी उनके समर्थन में शामिल हो गए. संक्षेप में, छात्रों ने ही इस आंदोलन को शुरू किया और जारी रखा. तो, उन पर हमला करने का क्या औचित्य था? और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जिस तरह शिक्षकों को छात्रों को मारने की इजाज़त नहीं है, उसी तरह पुलिस को भी नहीं है. फिर भी, ऐसा क्यों हुआ?"
'क्या खुदको सविंधान से ऊपर समझते हैं'
उन्होने ये भी कहा, "पहले, शिक्षक अक्सर छात्रों को मारते थे (मुझे भी अक्सर ऐसी 'सज़ा' मिली है), एक ऐसी प्रथा जिस पर आखिरकार रोक लगा दी गई क्योंकि न्यायपालिका के अलावा किसी को भी छात्रों को शारीरिक दंड देने का अधिकार नहीं है. पुलिस पर भी यही नियम क्यों लागू नहीं होना चाहिए? मैंने अक्सर कहा है और आज फिर कहता हूं कि चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या कोई अन्य बल, अधिकारियों के पास अक्सर आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए, उन्हें ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. लेकिन उस सिस्टम को अधिकार किसने दिया जो ऐसी बेरहम पिटाई के आदेश देता है? क्या वे खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं?"
राज ठाकरे ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनका एमनेस्टी इंटरनेशनल भी पालन करता है, जो कहते हैं कि जब भी बल प्रयोग जरूरी हो, तो की गई कार्रवाई संवैधानिक, आवश्यक और उचित होनी चाहिए, और उसमें जवाबदेही भी होनी चाहिए. आज, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों में, पुलिस बल के किसी भी इस्तेमाल की कड़ी जांच होती है. ऐसी जांच जिसमें आदेश देने वालों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है. हमें यहां भी ऐसा ही होते देखना है."
'सरकार से नहीं बची कोई उम्मीद'
उन्होंने लिखा कि सवाल यह है कि यह सुनिश्चित कौन करेगा? एक तरफ, देश के मुख्य न्यायाधीश इन युवाओं को "कॉकरोच" कहकर खारिज कर देते हैं, तो दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि उसके पास मारपीट के वीडियो देखने का समय नहीं है. यह हैरान करने वाली बात है. तो फिर उनके पास किस चीज के लिए समय है? युवा लड़के-लड़कियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बची है. सिविल सोसाइटी को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए. इस पर बहस होनी चाहिए. संसद सदस्यों को सदन में इस मामले पर चर्चा के लिए ज़ोर देना चाहिए."
आखिर में राज ठाकरे ने लिखा, "मुद्दा यह नहीं है कि क्या सरकार के पास अपने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार है. लगभग हर सरकार के पास यह शक्ति होती है. असली सवाल यह है कि क्या एक संवैधानिक लोकतंत्र अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते समय संयम बरतने की क्षमता दिखाता है. लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि असहमति को कितनी सख्ती से दबाया जाता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह असहमति वाली आवाजों को कैसे संभालता है. संयम के साथ और नतीजों पर उचित विचार करते हुए."
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