Maharashtra Politics: 'क्या सरकार विपक्ष से डर रही है?', उद्धव ठाकरे ने क्यों कही ये बात?

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नागपुर में होने वाला अधिवेशन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि विदर्भ और पूरे राज्य के गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस साल अधिक बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनकी जमीन तक बर्बाद हो गई है. सरकार ने पैकेज की घोषणा की, लेकिन उसका क्या हुआ? यह आज तक साफ नहीं है.

उद्धव ठाकरे ने कहा, ''राज्य सरकार ने केंद्र से मदद के लिए प्रस्ताव जल्दबाजी में भेजा है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किया गया और कितनी राशि मांगी गई.”

फसल बीमा योजना पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ''किसानों को बीमा कंपनियों से कोई मदद नहीं मिली है. राज्य सरकार इन बीमा कंपनियों पर क्या कार्रवाई करने जा रही है?''

नेता प्रतिपक्ष के चयन में देरी पर उद्धव ठाकरे का हमला

नेता प्रतिपक्ष के चयन में हो रही देरी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा, “क्या सरकार विपक्ष से डर रही है? अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया गया. सरकार पूरी तरह से स्थानीय चुनावों में व्यस्त है, किसानों की फिक्र किसी को नहीं है.” शिवसेना (UBT) प्रमुख ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रष्टाचार को छिपाने और एक-दूसरे को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं.”

हिंदुत्व किसी से सीखने की जरूरत नहीं- उद्धव ठाकरे

हिंदुत्व पर बीजेपी नेताओं के बयानों का जवाब देते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्हें हिंदुत्व किसी से सीखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा, “अमित शाह के मंत्रिमंडल में ही गोमांस खाने वाले मंत्री हैं इसलिए पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.”

'लाडली बहन' योजना पर भी सवाल

राज्य सरकार की 'लाडकी बहिन योजना' पर भी उन्होंने सवाल उठाया और पूछा कि चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुसार बहनों को 2100 रुपये प्रतिमाह कब से मिलेंगे. उद्धव ठाकरे के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, किसानों की उपेक्षा और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.