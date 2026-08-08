मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररांची छात्र आंदोलन पर उद्धव ठाकरे बोले, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं...'

रांची छात्र आंदोलन पर उद्धव ठाकरे बोले, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं...'

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास युवाओं से मिलने का समय नहीं है. लेकिन रात को अचानक फ्रेंड्स बोलते हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 08 Aug 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में ही नहीं दुनिया में इस बात की चर्चा है कि हमारे जेन-जी ने कैसे सरकार को घुटनों पर लाया. उन्होंने कहा कि देश में कम दबाव की हवाएं चलने लगी है. ये तूफान के आने से पहले की शांति है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की उनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं है. हर कोई उनसे जवाब मांग रहा है कि आप ने एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया उससे ये मामला रुकता नहीं है. पीएम युवाओं को मिलते नहीं है लेकिन अचानक रात को फ्रेंड्स कहते हैं. 

रांची में छात्रों के आंदोलन पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि झारखंड में भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है. उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए. उन्होंने कहा, "जरूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगा."

'अब खुद इंस्टग्राम से सरकार चलाने लगे हैं'

उद्धव ठाकरे ने कहा, "मैं जब सरकार में था तो मुझे कहते थे कि मैं फैसबुक से सरकार चलाता हूं. लेकिन अब खुद इंस्टग्राम से सरकार चलाने लगे हैं. वो गद्दार जिन्होंने शिवसेना छोड़कर 'शाह सेना' बनाया है उन्होंने कल जाकर पीएम से मुलाकात की. पीएम को उनसे मिलने का टाइम है लेकिन युवाओं से मिलने का टाइम नहीं है. आप इन गद्दारो से मिलते हैं लेकिन युवाओं से नहीं मिल पाए." 

पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 4 साल से शिवसेना मामले की सुनवाई लंबित है. हमारी अपेक्षा बस इतनी है कि संविधान के हिसाब से फैसला हो.न्यायालय पर पूरा भरोसा है. हम कोर्ट में यह मुद्दा रखेंगे कि जब यह मामला चल रहा है उस दौरान पीएम से मिलना मामले को प्रभावित करता है.

शरद पवार के सांसद पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, इस पर उन्होंने कहा, "जिसको संविधान बचाना है, जो संविधान के साथ हैं, वो हमारे साथ रहेंगे. मुझे दूसरों की पार्टी पर नहीं बोलना है."

मोहन भागवत का नाम लेकर क्या बोले?

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मोहन भागवत ने युवाओं से बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी बात युवा सुनने के लिए तैयार नहीं हैं. युवा उनसे कह रहे हैं कि आप प्रवचन क्यों दे रहे हैं. युवा कह रहे है कि आप अमित शाह का इस्तीफा लें."

सिद्धिविनायक मंदिर के कथित दान घोटाले की होगी जांच, CM फडणवीस ने दिए आदेश

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
रांची छात्र आंदोलन पर उद्धव ठाकरे बोले, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं...'
रांची छात्र आंदोलन पर उद्धव ठाकरे बोले, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं...'
महाराष्ट्र
सिद्धिविनायक मंदिर के कथित दान घोटाले की होगी जांच, CM फडणवीस ने दिए आदेश
सिद्धिविनायक मंदिर के कथित दान घोटाले की होगी जांच, CM फडणवीस ने दिए आदेश
महाराष्ट्र
पुणे: प्यार, धोखा और कत्ल! हिंजवड़ी PG में दिल दहला देने वाले मर्डर की कहानी
पुणे: प्यार, धोखा और कत्ल! हिंजवड़ी PG में दिल दहला देने वाले मर्डर की कहानी
महाराष्ट्र
छात्र आंदोलन पर राज ठाकरे का बड़ा दावा, 'BJP की अंदरूनी लड़ाई...'
छात्र आंदोलन पर राज ठाकरे का बड़ा दावा, 'BJP की अंदरूनी लड़ाई...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
भारत का एक और दुश्मन ढेर, लश्कर कमांडर कारी सईद की इस्लामाबाद में मौत
पंजाब
महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?
महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?
क्रिकेट
अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार
अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
IIT Delhi Convocation में PM ने किया PMRF का जिक्र, जानिए क्या है ये फेलोशिप 
IIT Delhi Convocation में PM ने किया PMRF का जिक्र, जानिए क्या है ये फेलोशिप 
Home Tips
BP Medicine Cancer Risk: बीपी की दवा से कैंसर का खतरा! WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
बीपी की दवा से कैंसर का खतरा! WHO की रिपोर्ट ने चौंकाया
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget