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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसिद्धिविनायक मंदिर के कथित दान घोटाले की होगी जांच, CM फडणवीस ने दिए आदेश

सिद्धिविनायक मंदिर के कथित दान घोटाले की होगी जांच, CM फडणवीस ने दिए आदेश

Siddhivinayak Temple Donation Row: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर ट्रस्ट की पिछले पांच वर्षों की दान और चढ़ावे से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 08 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट में कथित दान अनियमितता के मामले में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर ट्रस्ट की पिछले पांच वर्षों की दान और चढ़ावे से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच के साथ पिछले वर्षों में प्राप्त दान और मौद्रिक एवं कीमती वस्तुओं का ऑडिट किए जाने की जानकारी है. खास तौर पर 2023 से 2026 के बीच दान संग्रह में आए उतार-चढ़ाव की भी जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को भी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

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ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात

गौरतलब है कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर और कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. इससे पहले सदा सरवणकर ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी. बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चा हुई. सदा सरवणकर ने ट्रस्ट में पहले ठाकरे गुट से जुड़े सदस्यों के कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं.

वित्तीय अनियमितता की जांच कराएगी सरकार

सरकार की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि ट्रस्ट में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता, चोरी या प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हुई थी या नहीं. पिछले पांच वर्षों के दान, चढ़ावे और कीमती वस्तुओं से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में जिम्मेदारी तय कर आगे की कार्रवाई किए जाने की संभावना है. आपको बता दें कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 08 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Siddhivinayak Temple Donation Row
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