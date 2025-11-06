हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे: पुलिस से बचने के लिए चलती ट्रेन से कूदा शख्स, आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप

ठाणे: पुलिस से बचने के लिए चलती ट्रेन से कूदा शख्स, आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप

ठाणे में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने के लिए चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर पुलिस हिरासत से फरार हो गया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

गुजरात से लौटते समय हुई फरारी

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार शाम को हुई जब आरोपी को गुजरात के सूरत में पकड़े जाने के बाद ट्रेन से वापस ले जाया जा रहा था. अधिकारी ने बताया कि उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध

कर्जत जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तानाजी खाडे ने बताया, फरार हुए आरोपी के तेलंगाना की एक महिला से संबंध थे. उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके कारण महिला अवसाद में चली गई और अंतत उसने आत्महत्या कर ली.

नया मामला दर्ज और तलाश जारी

महिला की मौत के बाद तेलंगाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद वह राज्य से भाग गया और उसे सूरत से पकड़ लिया गया. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब उसे वापस ट्रेन से लाया जा रहा था तो वह शौचालय जाने के बहाने दरवाजे तक गया और जैसे ही ट्रेन कल्याण स्टेशन से रवाना हुई, वह कूद गया. उन्होंने बताया कि कर्जत जीआरपी ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
GRP MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Bihar Election 2025 Voting: वोट देकर निकलते ही Lalan Singh का बयान सुन सब चौंके !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
ट्रेंडिंग
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
हेल्थ
Anunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
जनरल नॉलेज
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget