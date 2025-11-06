ठाणे: पुलिस से बचने के लिए चलती ट्रेन से कूदा शख्स, आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर पुलिस हिरासत से फरार हो गया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

गुजरात से लौटते समय हुई फरारी

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार शाम को हुई जब आरोपी को गुजरात के सूरत में पकड़े जाने के बाद ट्रेन से वापस ले जाया जा रहा था. अधिकारी ने बताया कि उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध

कर्जत जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तानाजी खाडे ने बताया, फरार हुए आरोपी के तेलंगाना की एक महिला से संबंध थे. उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके कारण महिला अवसाद में चली गई और अंतत उसने आत्महत्या कर ली.

नया मामला दर्ज और तलाश जारी

महिला की मौत के बाद तेलंगाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद वह राज्य से भाग गया और उसे सूरत से पकड़ लिया गया. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब उसे वापस ट्रेन से लाया जा रहा था तो वह शौचालय जाने के बहाने दरवाजे तक गया और जैसे ही ट्रेन कल्याण स्टेशन से रवाना हुई, वह कूद गया. उन्होंने बताया कि कर्जत जीआरपी ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है.