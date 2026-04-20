राहुल गांधी पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'अगर ईमानदारी के लिए ओलंपिक में कोई...'

एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ की. सोमवार (20 अप्रैल) को उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी जांच एजेंसी से डर नहीं लगता. अगर ईमानदारी के लिए ओलंपिक में कोई पदक होता तो राहुल गांधी निस्संदेह उसे जीतते.

महिला आरक्षण पर क्या बोलीं सुप्रिया सुले?

महिला आरक्षण पर सुप्रिया सुल ने कहा कि यह महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं था बल्कि यह परिसीमन (Delimitation) से जुड़ा था. महिला आरक्षण विधेयक तो पहले ही 2003 में पारित हो चुका है. भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी इसे अधिसूचित किया जा चुका है.

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सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना

इसके आगे उन्होंने कहा, "अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह कह रहे हैं कि जनगणना प्रक्रिया के कारण 2029 तक महिला आरक्षण लागू होने में देरी हो रही है, तो फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस प्रक्रिया को तेज करने से उन्हें किसने रोका था. वे जनगणना पूरी कराकर 2029 तक इसे लागू कर सकते थे."

आदिवासी लड़कियों के लापता होने पर जताई चिंता

सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य में आदिवासी लड़कियों के लापता होने के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी जताई है. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं. यह पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी दल ही विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है और हम इसका स्वागत करते हैं.

MHADA के सीईओ संजीव जायसवाल द्वारा कथित धमकी पर सुप्रिया सुले ने कहा, "मुख्यमंत्री फडणवीस को गोरेगांव के मोतीलाल नगर में स्थानीय निवासियों को धमकाते हुए नजर आए एक आईएएस अधिकारी के दुर्व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सक्षम कार्यालय ने उन्हें यह वायरल वीडियो दिखाया होगा."

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