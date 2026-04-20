नागपुर में भी नासिक TCS जैसा केस! NGO में युवतियों ने लगाए यौन शोषण और जबरन नमाज पढ़ाने के आरोप

महाराष्ट्र के नागपुर में भी नासिक कॉर्पोरेट जिहाद जैसा मामला सामने आया है, जहां काम करने वाली युवतियों को रोजा रखने, नमाज पढ़ने और मिलने-जुलने पर खुदा हाफिज बोलने को कहा गया. नागपुर के मनकापुर पुलिस थाने में चार महिलाओं ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है.

नागपुर का ये मामला फिक्र फाउंडेशन, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी नामक संस्था से जुड़ा है, जिसे रियाज काजी चलाता हैं. इस संस्था में काम करने वाली युवतियों ने आरोपी पर यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बीते एक साल से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. यही नहीं उन पर धर्मांतरण का भी दबाव बनाया गया.

महिलाओं ने लगाया जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप

पीड़ित महिलाओं की उम्र 22 से 28 साल के बीच की है. उनका कहना कि है कि आरोपी रियाज काजी उन्हें इस्लाम के धर्म का पालन करने और इस्लाम धर्म की बातें समझता था. वो कहता था कि उन्हें नमाज पढ़ना चाहिए, रोजे रखना चाहिए. एक दूसरे का अभिवादन करते हुए खुद हाफिज बोलना चाहिए. लड़कियों ने जब इससे इनकार किया तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी और दबाव बनाया.

पुलिस ने आरोपी रियाज काजी को किया गिरफ़्तार

पीड़िताओं का कहना है कि आरोपी उनकी पर्सनल लाइफ में भी दखल दिया करता था. इस मामले का सामने आने के बाद मनकापुर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी रियाज काजी को गिरफ़्तार कर लिया है. इस मामले की जाँच महिला अधिकारी को सौंपी गई है जो हर एंगल से इसकी जांच कर रही है.

इस मामले में पुलिस निरीक्षक हरीश कलसेकर ने बताया कि आरोपी रियाज काजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. काजी के खिलाफ यौन शोषण, धमकाने तथा आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किया गया है.पुलिस काजी की संस्था से जुड़े लोगों का पता लग रही है. उसे आर्थिक मदद करने का ब्यौरा हासिल किया जा रहा है.