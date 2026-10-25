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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti ला रही पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, मिलेगी 500KM की रेंज

Maruti ला रही पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार, मिलेगी 500KM की रेंज

मारुति सुजुकी की नई YMC इलेक्ट्रिक MPV टेस्टिंग के दौरान नजर आई है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत 7-सीटर के साथ करीब 500km रेंज और ADAS जैसे फीचर्स बताए जा रहे हैं. जानें इसके शानदार फिचर्स के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 11:33 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और अब मारुति सुजुकी भी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e VITARA को बाजार में उतारने के बाद अब एक बड़ी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार पर काम शुरू कर दिया है. इस मॉडल को फिलहाल YMC कोडनेम से जाना जा रहा है. हाल ही में इसके टेस्टिंग मॉडल को भारतीय सड़कों पर देखा गया है, जिससे इसके जल्द प्रोडक्शन में आने की उम्मीद बढ़ गई है.

मारुति की यह नई इलेक्ट्रिक MPV खासतौर पर बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कार में आधुनिक डिजाइन, प्रीमियम केबिन, कनेक्टेड फीचर्स और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. यह कार भारतीय बाजार में 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट को काफी प्रभावित कर सकती है.

पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार होगी YMC

मारुति की आने वाली YMC को कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार माना जा रहा है. इसका डिजाइन SUV और MPV का कॉम्बिनेशन हो सकता है. टेस्टिंग मॉडल में लंबी बॉडी, छोटा बोनट और पर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिला है. इससे पता चलता है कि कंपनी इसे भारतीय परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है. हालिया तस्वीरों में इसके रियर हिस्से की जानकारी सामने आई है. इसमें कनेक्टेड टेललैंप, बड़ा टेलगेट, हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर वाइपर और डिफॉगर जैसे एलिमेंट दिखाई देते हैं.

500KM तक की रेंज मिलने की उम्मीद

YMC की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मारुति e VITARA से संबंधित बैटरी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इस्तेमाल किया जा सकता है. e VITARA में 49kWh और 61kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक 61kWh बैटरी वाला e VITARA सिंगल चार्ज में 500km से ज्यादा की रेंज देता है और इसकी प्रमाणित रेंज 543km है. 500km के आसपास की रेंज फिलहाल रिपोर्ट्स और अनुमान पर आधारित है. 7-सीटर होने के कारण इसका वजन e VITARA से अधिक होगा, इसलिए वास्तविक रेंज अलग हो सकती है.

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e VITARA से मिल सकती है तकनीक

नई YMC में मारुति अपनी मौजूदा EV तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है. रिपोर्ट्स में इसके e VITARA के साथ बैटरी और मोटर टेक्नोलॉजी शेयर करने की संभावना जताई गई है. e VITARA में 61kWh बैटरी के साथ सिंगल-स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर और 2WD सेटअप दिया गया है. अगर YMC में भी इसी तरह का पावरट्रेन मिलता है तो यह लंबी दूरी के साथ-साथ फैमिली यूज के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है.

ADAS समेत मिल सकते हैं कई फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो YMC में आधुनिक डिजिटल केबिन, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा ADAS (Advanced Driver Assistance System) भी दिया जा सकता है. मारुति की e VITARA में पहले से Level 2 ADAS, 7 एयरबैग और Suzuki Connect जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसलिए YMC में भी कंपनी अपनी नई EV टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को आगे बढ़ा सकती है.

2027 में हो सकती है लॉन्च

YMC को लेकर अभी कंपनी की तरफ से आधिकारिक लॉन्च डेट या कीमत की घोषणा नहीं हुई है. मौजूदा रिपोर्ट्स में इसे 2027 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर मारुति करीब 500km की रेंज, 7-सीटर केबिन और आधुनिक फीचर्स के साथ इसे सही कीमत पर पेश करती है, तो यह भारतीय EV बाजार में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मॉडल साबित हो सकती है. खासतौर पर उन कस्टमर्स के लिए जो बड़ी फैमिली कार चाहते हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:27 AM (IST)
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