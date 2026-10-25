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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब

लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब

लखनऊ में नगर टीम ने अवैध चैम्बरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसमें रविवार को कोर्ट परिसर में बुलडोजर गरजा, नाराज वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 25 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में लखनऊ नगर निगम की टीम ने एक बार फिर कोर्ट परिसर के पास अवैध तरीके से बने चैंबरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की. नगर निगम टीम वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा. नाराज वकीलों नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यवाई को तत्काल रोकने की मांग की. 

इस दौरान 10 बुलडोजर लगाकर चैंबरों को तोड़ा गया. जबकि मलबा हटाने के लिए 10 हाइवा भी लगाए गए हैं. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से नाराज वकीलों ने कहा कि इस कार्रवाई का जवाब 2027 में दिया जाएगा.

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ध्वस्त होने है 211 चैंबर

नगर निगम ने पिछले साल 211 चैंबरों को सर्वे करके चिह्नित किया था. ये सभी अवैध तरीके से नाले, नालियों के ऊपर बनाए गए थे. इससे पहले वकील इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई. नगर निगम के मुताबिक, चैंबरों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए गए थे. नोटिस के खिलाफ आईं 14 आपत्तियों का भी निस्तारण किया जा चुका है.

यह कार्रवाई पहले 11 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण और कोर्ट में अपील लंबित होने के चलते इसे टाल दिया गया था. इससे पहले मई से अगस्त के बीच दो चरणों में 72 चैंबर तोड़े जा चुके हैं. 

पिछले साल सर्वे में मिले थे 241 चैंबर

करीब एक साल पहले हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका के तहत नगर निगम ने कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर, जिला सत्र न्यायालय, निबंधन कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास की सड़कों पर बने चैंबरों का सर्वे किया था. उस समय 241 चैंबर चिह्नित किए गए थे. बाद में हुई कार्रवाई में 72 चैंबर तोड़े गए, लेकिन बाकी पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठा था.

हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा अतिक्रमण

नगर निगम के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कचहरी परिसर के बाहर नाले, नालियों, फुटपाथ और सड़क पर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जा रहे है. इसके लिए संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 25 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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