Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसुनेत्रा पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय? CM देवेंद्र फडणवीस से मिले NCP नेता

सुनेत्रा पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय? CM देवेंद्र फडणवीस से मिले NCP नेता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सुनेत्रा पवार के लिए वित्त मंत्रालय की मांग की. छगन भुजबल के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 25 Oct 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में वित्त मंत्रालय को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अपनी मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी है. पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वित्त मंत्रालय जल्द से जल्द सौंपने की मांग की. मंत्री छगन भुजबल के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है और भरोसा दिया है कि NCP को वित्त मंत्रालय मिलेगा. पार्टी को बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक सुबह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सरकारी आवास देवगिरी पर हुई. बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता और मंत्री शामिल हुए. इनमें सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, मंत्री हसन मुशरिफ, छगन भुजबल, विधायक दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे मौजूद रहे.

बैठक के बाद सभी नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके सरकारी आवास वर्षा पहुंचे. यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे अहम मुद्दा वित्त मंत्रालय का रहा.

नितेश राणे बोले- 'नासिक कुंभ मेले में गैर-हिंदुओं को ना मिले दुकान की अनुमति'

छगन भुजबल ने क्या कहा?

वित्त मंत्रालय की मांग पर मंत्री छगन भुजबल ने कहा, "आज हम मुख्यमंत्री से वर्षा निवासस्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले. हमने कई मुद्दों पर चर्चा की. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वित्त मंत्रालय को लेकर थी. हमने मुख्यमंत्री से कहा कि काफी दिन हो चुके हैं, वित्त मंत्रालय हमारे कोटे का है और वह हमें मिलना चाहिए. वित्त विभाग हमें जल्द से जल्द दिया जाए, यह हमारी मांग थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मकता दिखाई है. उन्होंने कहा है कि आपका वित्त मंत्रालय आपको मिलेगा."

मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा भी उठा. छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस सिलसिले में भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में खाली जगहों और बदलाव को लेकर भी बातचीत की गई.

महाराष्ट्र: दिवाली से पहले FDA की बड़ी कार्रवाई, 43.56 टन खाद्य सामग्री जब्त

NCP के विलय पर क्या बोले छगन भुजबल?

NCP के विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर छगन भुजबल ने शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी. शरद पवार ने कहा था कि अगर विलय करना है तो अजित पवार गुट को आकर चर्चा करनी होगी. इस पर छगन भुजबल ने कहा, "हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें आपसे मिलना है. वो बड़े नेता हैं, तो वे कुछ भी कह सकते हैं."

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नितेश राणे बोले- 'नासिक कुंभ मेले में गैर-हिंदुओं को ना मिले दुकान की अनुमति'
नितेश राणे बोले- 'नासिक कुंभ मेले में गैर-हिंदुओं को ना मिले दुकान की अनुमति'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: दिवाली से पहले FDA की बड़ी कार्रवाई, 43.56 टन खाद्य सामग्री जब्त
महाराष्ट्र: दिवाली से पहले FDA की बड़ी कार्रवाई, 43.56 टन खाद्य सामग्री जब्त
महाराष्ट्र
'जब बीकानेर हाउस ने...', रेहान वाड्रा मामले पर बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम
'जब बीकानेर हाउस ने...', रेहान वाड्रा मामले पर बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम
महाराष्ट्र
अमिताभ बच्चन को मिली धमकी के पीछे विदेश का कनेक्शन? नॉर्वे से भेजा गया था मेल
अमिताभ बच्चन को मिली धमकी के पीछे विदेश का कनेक्शन? नॉर्वे से भेजा गया था मेल
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान की रैली से पहले बोले राहुल गांधी, 'BJP और उसके साथियों को दिल से धन्यवाद'
रामलीला मैदान की रैली से पहले बोले राहुल गांधी, 'BJP और उसके साथियों को दिल से धन्यवाद'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार ही POK को भारत में मिलाएगी', बृजभूषण शरण सिंह का दावा
'मोदी सरकार ही POK को भारत में मिलाएगी', बृजभूषण शरण सिंह का दावा
क्रिकेट
स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे
स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे
ओटीटी
'ये बहुत अजीब और घिनौना है...', 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर होते ही सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां
सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां, लीगल एक्शन लेंगी एक्ट्रेस
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
इंडिया
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
हेल्थ
रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?
रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?
एग्रीकल्चर
रबी किसानों के लिए खुशखबरी! खाद के छिड़काव पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
रबी किसानों के लिए खुशखबरी! खाद के छिड़काव पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget