सुनेत्रा पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय? CM देवेंद्र फडणवीस से मिले NCP नेता

महाराष्ट्र की राजनीति में वित्त मंत्रालय को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अपनी मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी है. पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वित्त मंत्रालय जल्द से जल्द सौंपने की मांग की. मंत्री छगन भुजबल के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है और भरोसा दिया है कि NCP को वित्त मंत्रालय मिलेगा. पार्टी को बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय मिलने की उम्मीद है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक सुबह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सरकारी आवास देवगिरी पर हुई. बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता और मंत्री शामिल हुए. इनमें सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, मंत्री हसन मुशरिफ, छगन भुजबल, विधायक दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे मौजूद रहे.

बैठक के बाद सभी नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके सरकारी आवास वर्षा पहुंचे. यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे अहम मुद्दा वित्त मंत्रालय का रहा.

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छगन भुजबल ने क्या कहा?

वित्त मंत्रालय की मांग पर मंत्री छगन भुजबल ने कहा, "आज हम मुख्यमंत्री से वर्षा निवासस्थान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले. हमने कई मुद्दों पर चर्चा की. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वित्त मंत्रालय को लेकर थी. हमने मुख्यमंत्री से कहा कि काफी दिन हो चुके हैं, वित्त मंत्रालय हमारे कोटे का है और वह हमें मिलना चाहिए. वित्त विभाग हमें जल्द से जल्द दिया जाए, यह हमारी मांग थी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मकता दिखाई है. उन्होंने कहा है कि आपका वित्त मंत्रालय आपको मिलेगा."

मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा भी उठा. छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस सिलसिले में भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में खाली जगहों और बदलाव को लेकर भी बातचीत की गई.

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NCP के विलय पर क्या बोले छगन भुजबल?

NCP के विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर छगन भुजबल ने शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी. शरद पवार ने कहा था कि अगर विलय करना है तो अजित पवार गुट को आकर चर्चा करनी होगी. इस पर छगन भुजबल ने कहा, "हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें आपसे मिलना है. वो बड़े नेता हैं, तो वे कुछ भी कह सकते हैं."