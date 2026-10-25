मशहूर बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी और केंद्रीय मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए विवाद पर अब दलेर के बेटे गुरदीप मेहंदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर बात की और इसे अपनी पहली आधिकारिक स्टेटमेंट बताया है.

उन्होंने अब इस पूरे मामले को दुखद बताया और कहा कि उनका परिवार इसे एक साथ मिलकर संभाल रहा है. गुरदीप ने हाल ही में इस विवाद से जुड़े अपने एक बयान पर भी स्पष्टीकरण दिया है.

दरअसल, 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में नवरात्रि के मौके पर आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के दौरान विवाद हो गया था. कार्यक्रम के बीच ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सिंगर को रोक दिया था.

मंत्री ने स्टेज पर चढ़कर उन पर आरोप लगाया था कि दलेर मेहंदी नशे में होने की वजह से ठीक से नहीं गा रहे थे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि मोटी फीस लेने के बावजूद सिंगर लाइव गाने के बजाय लिप-सिंकिंग क्यों कर रहे थे. विवाद के सामने आने के बाद मीका सिंह सहित कई सिंगर और एक्टर्स ने दलेर मेहंदी का सपोर्ट किया और बताया कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं. उनकी तबीयत खराब है.

गुरदीप मेहंदी ने दी सफाई

वहीं ये विवाद सामने आने के बाद गुरदीप ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में पिता को फर्स्ट क्लास बताया था. लेकिन उनकी इस बात को उस तरह नहीं लिया गया जैसा वो कहना चाहते थे.

अब गुरदीप ने इस मामले पर सफाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो कहते हैं, ‘दुर्भाग्य से मैं उस समय बाहर था, मैंने फ्लाइट ली और वापिस आकर पापा से पूछा क्या हाल-चाल. जैसा वो पंजाबी पॉजिटिव नेचर के साथ रहते हैं. उन्होंने कहा पुत्तर फर्स्ट क्लास मैं ठीक हूं.’

इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस बात का जिक्र एक इवेंट में कर दिया जिसका अलग ही मतलब निकाल लिया गया. उन्होंने कहा, ‘ये ही बात मैंने एक इवेंट में बोल दिया. हम पंजाबी आदमी हैं हंसते-हंसते बातों को टाल देते हैं. तो उस न्यूज को एक अलग ही डायरेक्शन मिल चुकी है.’

यहां देखें वीडियो:

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फिल्म इंडस्ट्री को कहा शुक्रिया

उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से मिले सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ‘हम एक परिवार की तरह इससे डील कर रहे हैं. बाकी बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का. आपने सपोर्ट किया. टू द फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग माय चाचा जी मीका सिंह. इसी तरह से अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए. बाकी जैसा पाप कहते हैं. रख राखा.’