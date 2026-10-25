नितेश राणे बोले- 'नासिक कुंभ मेले में गैर-हिंदुओं को ना मिले दुकान की अनुमति'

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने नासिक में होने वाले आगामी कुंभ मेले में गैर-हिंदुओं को कारोबार करने की अनुमति नहीं देने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने दिवाली के दौरान हिंदुओं से हिंदुओं के ही सामान खरीदने की अपील की है. नितेश राणे ने कहा कि भारत में 90 प्रतिशत हिंदू रहते हैं, इसलिए कुंभ मेले और दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों में हिंदुओं की भागीदारी और कारोबार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

'मेले में दूसरे धर्मों के लोगों का क्या काम है?'

नितेश राणे ने कहा कि नासिक में आयोजित होने वाला कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक बड़ा उत्सव है. ऐसे में उनके मुताबिक, इस आयोजन में हिंदुओं को छोड़कर दूसरे धर्मों के लोगों का क्या काम है? उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्मों के उलेमा या अन्य धार्मिक संगठनों के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या वहां हिंदुओं को दुकान लगाने की अनुमति दी जाती है?

मंत्री ने कहा कि कुंभ मेले में केवल हिंदुओं की दुकानें होनी चाहिए और वहां भगवाधारी लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर उनकी भूमिका बिल्कुल साफ है और आगामी दिवाली के दौरान भी उनका यही रुख रहेगा. दिवाली पर खरीदारी को लेकर नितेश राणे ने कहा कि यह हिंदुओं का त्योहार है और हिंदू इसे मनाते हैं. इसलिए अगर इस दौरान हिंदुओं की ही दुकानें लगती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

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'क्या हिंदू को मोहम्मद अली रोड पर दुकान लगाने की अनुमति'?

उन्होंने रमजान के महीने का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि क्या किसी हिंदू को मोहम्मद अली रोड पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाती है? राणे ने कहा कि इस तरह के सवाल कभी नहीं पूछे जाते. उन्होंने दोहराया कि दिवाली और कुंभ मेले जैसे हिंदू त्योहारों में हिंदुओं के कारोबार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.