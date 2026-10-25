जलगांव में RSS के पथ संचलन पर बवाल, पत्थरबाजी के बाद पुलिस का लाठीचार्ज

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका स्थित किनगांव में दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पथ संचलन रैली के दौरान तनाव की स्थिति बन गई. मस्जिद के सामने से रैली निकालने को लेकर विरोध हुआ. इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. पुलिस बंदोबस्त के बीच बाद में पथ संचलन संपन्न कराया गया. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, दशहरे के अवसर पर RSS की ओर से किनगांव में पथ संचलन निकालने की तैयारी की गई थी. जब यह रैली इलाके से गुजरते हुए मस्जिद के सामने पहुंची, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. बताया जा रहा है कि विरोध जताने के लिए कुछ पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर धरने पर बैठा दिया. इससे मौके पर तनाव बढ़ गया और माहौल बिगड़ने लगा.

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पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज

विरोध के बीच कुछ स्थानों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. जलगांव के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे ने बताया कि पहले पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया.

पुलिस के मुताबिक, स्थिति को संभालने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पथ संचलन को पूरा कराया गया. घटना के दौरान किसी अन्य नुकसान या घायल होने की जानकारी की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए जलगांव जिले से अतिरिक्त पुलिस बल किनगांव पहुंचा. पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पुलिस अधीक्षक संदीप गावित और विभागीय पुलिस अधिकारी अनिल बडगुजर सहित पुलिस अधिकारियों ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया. इसके अलावा भुसावल, यावल और रावेर से भी पुलिस बल तैनात किया गया.

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फिलहाल नियंत्रण में हैं हालात

घटना के बाद किनगांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इलाके में पुलिस की तैनाती बनी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, हालांकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस की कोशिश है कि स्थिति दोबारा न बिगड़े और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे.