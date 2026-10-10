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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे

'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने ध्रुव राठी और अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान, राहुल गांधी, SIR, CAA-NRC और FCRA को लेकर बयान दिया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Oct 2026 02:36 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने ध्रुव राठी, अभिजीत दीपके और राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने ध्रुव राठी पर भगवान राम और सीता को लेकर नॉनवेज खाने जैसी टिप्पणी करने का आरोप लगाया. साथ ही अभिजीत दीपके के विरोध प्रदर्शन और उनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठाए. नितेश राणे ने अपने बयान में पाकिस्तान, सीएए-एनआरसी, एसआईआर, वोट जिहाद और एफसीआरए का भी जिक्र किया.

नितेश राणे ने कहा, "ध्रुव राठी जैसे लोग यूट्यूब के माध्यम से सीता और राम पर नॉन वेज खाने जैसे टिप्पणी की थी. साथ ही यह लोग उमर खालिद के बैटर हाफ है. यह लोग अगर देश तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तो कारवाई करेगी ही."

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जंतर-मंतर और पाकिस्तान को लेकर दिया बयान

नितेश राणे ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और कथित पाकिस्तानी अकाउंट का जिक्र करते हुए कहा, "पिछली बार जंतर-मंतर से 200 अकाउंट पाकिस्तान का निकला था, तो अब इस बार भी ऐसा करने की कोशिश थी तो उन्हें उनके अब्बा के पास पाकिस्तान के भेज देंगे. जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है."

अभिजीत दीपके को लेकर नितेश राणे ने कहा, "अभिजित दीपके जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई आतंकवादी ही करता है." उन्होंने आगे कहा, "इनको CA NRC रद्द करवाना है ,इनकी भाषा पाकिस्तानी समर्थकों जैसी है."

राहुल गांधी और एसआईआर पर भी बोले

नितेश राणे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी को बुद्धि हो तो उनको पता हो कि SIR कांग्रेस सरकार ने भी हुआ है." उन्होंने एसआईआर को लेकर विरोध करने वालों पर भी टिप्पणी की. नितेश राणे ने कहा, "इनके वोट जिहाद वाले बच जाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या इसलिए इनको मिर्ची लग रही है."

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नितेश राणे ने अपने बयान में एफसीआरए का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, "यह FCRA के विरोध में है." नितेश राणे के इन बयानों में विपक्ष और विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों पर तीखी टिप्पणी देखने को मिली. उनके आरोपों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस बयान के आधार पर नहीं होती है.

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Published at : 10 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Nitesh Rane Delhi Protest MAHARASHTRA NEWS
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