BJP सांसद का बड़ा बयान, 'अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM का पद दिया गया तो वो...'

अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों घटकों के साथ आने की चर्चा है. संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि ऐसा न भी हो. इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब दोनों एनसीपी को एक साथ आ जाना चाहिए. दोनों के पास मजबूत ताकत है. 40 विधायक और 10 सांसद हैं, इसलिए दोनों को एक हो जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है तो वो प्रभावी तौर पर काम कर सकती हैं. उनके पास अब राज्यसभा का भी अनुभव है.

सीएम फडणवीस से मिले एनसीपी के नेता

इस बीच शुक्रवार (30 जनवरी) को महाराष्ट्र में सियासी हलचल दिखी. एनसीपी के सीनियर नेताओं ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. एनसीपी नेताओं के साथ सीएम फडणवीस की बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली. इसमें छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी मुंबई के चीफ सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे सहित अन्य नेता शामिल थे. प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं.

25 जून 2025 को राज्यसभा की सदस्य बनीं सुनेत्रा पवार

बता दें कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से 2024 को लोकसभा चुनाव लड़ा था. यहां उनका मुकाबला अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले से था. सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले ने हरा दिया. इसके बाद ये सवाल होने लगा कि सुनेत्रा पवार का सियासी भविष्य क्या होगा. तब अजित पवार ने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया और वो संसद के उच्च सदन की सदस्य बन गईं. 25 जून 2025 को सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी. तब से वो इसकी सदस्य हैं.

एनसीपी के विलय के लिए तैयार थे अजित-शरद पवार- सूत्र

इन सबसे के बीच एनसीपी के सूत्रों ने दावा किया अजित पवार और शरद पवार में पार्टी के विलय पर सहमति बन गई थी. सूत्रों ने बताया कि इसके लिए बकायदा 8 फरवरी की तारीख भी तय की गई थी जब दोनों एनसीपी के साथ आने का ऐलान किया जाता. लेकिन उससे पहले ही 28 जनवरी को एक दर्दनाक हादसे में 66 साल के अजित पवार की मौत हो गई.