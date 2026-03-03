Maharashtra: 'इनोवा' का पीछा और फिर घर में तांडव! महिला से पिस्तौल की नोक पर लूटे 9 लाख 51 हजार

Maharashtra News: महाराष्ट्र के धाराशिव में कलाकेंद्र में फिर से बड़ा हंगामा होने की जानकारी सामने आई है. चोराखली के कला केंद्र पर हथियारबंद डकैती की सनसनीखेज घटना हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है. कालिका सांस्कृतिक कला केंद्र के संचालक के घर में छह लोगों ने डकैती डाली, पिस्तौल और लोहे का चाकू दिखाते हुए कुल 9 लाख 51 हजार रुपये का माल लूट लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

इस मामले में येरमाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. घटना में कला केंद्र संचालक निर्मला जाधव, रेखा शिंदे, गळ्या गंगावणे इन तीनों को पीटा गया, तीनों घायल हो गए हैं.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कला केंद्र की संचालिका निर्मला जाधव ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ महीनों से तेरखेड़ा के सचिन उर्फ प्रशांत बापू पवार और महादेव विट्ठल घुले कलाकेंद्र में आते-जाते थे. आर्थिक लेनदेन को लेकर विवाद होने के बाद सचिन पवार ने घर में घुसकर धमकी दी, ऐसा भी शिकायत में दर्ज किया गया है. इस बीच जिलाधिकारी के आदेश से चोराखली में कलाकेंद्र सील होने के बाद निर्मला जाधव ने बारशी (जि. सोलापूर) में किराए पर दूसरा कलाकेंद्र शुरू किया था.

मुंह पर आधा कपड़ा बांधे छह लोग घर में घुस गए

रविवार को 2 तारीख को सुबह हमेशा की तरह बारशी का कलाकेंद्र बंद करके सुबह साढ़े तीन बजे निर्मला जाधव, रेखा शिंदे, शिवम उर्फ गळ्या और चालक शशिकांत मुंडे इनोवा गाड़ी से चोराखली लौट रहे थे, तभी एक चार पहिया वाहन ने उनका पीछा किया, ऐसा उन्हें महसूस हुआ. सुबह साढ़े पांच बजे घर का दरवाजा खुला होने पर मुंह पर आधा कपड़ा बांधे छह लोग घर में घुस गए. उनमें से दो ने शिवम गंगावणे को जमीन पर गिरा दिया एक ने निर्मला जाधव के सिर पर पिस्तौल लगाई, जबकि दूसरे ने रेखा शिंदे की गर्दन पर लोहे का चाकू लगाया.

9 लाख 51 हजार रुपये का माल चुरा लिया

शोर मचाने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपियों ने निर्मला जाधव, रेखा शिंदे के शरीर से लगभग 121.600 ग्राम वजन के लगभग 6 लाख रुपये के सोने के गहने, चार मोबाइल फोन (लगभग 3 लाख 49 हजार रुपये की कीमत) और सीसीटीवी डीवीआर सहित कुल 9 लाख 51 हजार रुपये का माल चुरा लिया.

डकैती के दौरान सामने खड़ा एक आरोपी सचिन उर्फ प्रशांत पवार होने की पहचान होने के बावजूद जान का खतरा होने के कारण उन्होंने तुरंत पहचान उजागर नहीं की, ऐसा शिकायत में दर्ज है. इस डकैती में सचिन पवार सहित पांच अज्ञात आरोपियों और महादेव घुले के शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया है, इस मामले में देर रात तक मामला दर्ज करने का काम चल रहा था.

शिकायतकर्ता की शिकायत पर सचिन पवार सहित पांच अज्ञात आरोपियों और महादेव घुले पर संदेह व्यक्त किया गया है, इस घटना में कला केंद्र संचालक निर्मला जाधव, रेखा शिंदे, गळ्या गंगावणे इन तीनों को पीटा गया है, जबकि तीनों घायल हो गए हैं. घटना से धाराशिव जिले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है.