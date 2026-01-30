क्या NDA में शामिल होंगे शरद पवार? करीबी ने दिया बड़ा बयान- 'कोई फैसला लेना...'

बारामती प्लेन हादसे में अजित पवार के निधन के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. लोगों में एनसीपी के भविष्य को लेकर अलग ही कौतूहल की स्थिती पैदा हो गई है. इसी बीच एनसीपी के नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर आने वाले दिनों में ये साफ हो सकता है कि क्या एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा.

दोनों NCP साथ आएंगी- एकनाथ खडसे

एनसीपी (SP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने यहां तक कह दिया कि दोनों राष्ट्रवादी पार्टियां (NCP) एकसाथ आएंगी. उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों का एक साथ आना तय हो चुका था. खडसे के मुताबिक, दोनों एनसीपी के विलय को लेकर सभी बातें तय हो चुकी थीं और प्रक्रिया आखिरी चरण में थी. पंचायत चुनाव के बाद विलय होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई.

एकनाथ खडसे ने यह भी कहा कि एनसीपी (SP) का चुनाव चिह्न तुतारी फिलहाल कहीं मौजूद नहीं है और केवल घड़ी का ही चिन्ह सामने है. इसी वजह से पार्टी के भीतर विलय की इच्छा और मजबूत हुई थी. उनका कहना था कि संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक स्पष्टता के लिए मर्जर जरूरी माना जा रहा था.

शरद पवार के NDA में शामिल होने पर क्या बोले खडसे?

शरद पवार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर खडसे ने कहा कि अभी इस विषय पर बात करना या कोई फैसला लेना सही नहीं है, क्योंकि घटना को हुए केवल तीन दिन ही हुए हैं. उन्होंने साफ किया कि यह समय अटकलों या राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का नहीं है.

घटना को लेकर खडसे ने साजिश की आशंकाओं को भी खारिज किया. उन्होंने बताया कि वे खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, अधिकारियों से बातचीत की और मौके का जायजा लिया. खडसे के अनुसार यह एक दुर्घटना है और इसे किसी साजिश से जोड़ना गलत है.

NCP के विलय की जिक्र कर चुके थे अजित पवार- अनिल देशमुख

एनसीपी-एससीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, "अजित पवार की दिली इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएं और पार्टी में एकजुटता बने. उन्होंने इसे अपनी अंतिम इच्छा के रूप में भी व्यक्त किया था. उनका मानना था कि महाराष्ट्र की राजनीति में विभाजन से काफी नुकसान हुआ है और इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए. अजित पवार इस फैसले को लेकर गंभीर थे और उन्होंने इसके लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए थे, हालांकि इसमें कुछ देरी जरूर हुई."

उन्होंने कहा, "अजित पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री पद या नेतृत्व को लेकर किसी तरह की चर्चा को फिलहाल अनुचित बताया गया है. पवार परिवार के सदस्य 2-3 दिनों में एक साथ बैठकर आगे की दिशा पर विचार करेंगे और सभी अहम फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे. अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और अंतिम फैसला पवार परिवार का ही होगा."

अनिल देशमुख ने कहा कि अजित पवार कई बार एनसीपी के विलय की बात कर चुके थे और हमेशा इसके सकारात्मक संकेत दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल पवार परिवार के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है और नेता केवल सुनेत्रा पवार और अजित पवार के बेटों से मुलाकात के लिए पहुंचे थे. ऐसे में अभी यह सोचना भी मुश्किल है कि पार्टी का नेता कौन होगा या उपमुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा.