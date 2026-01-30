हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रक्या NDA में शामिल होंगे शरद पवार? करीबी ने दिया बड़ा बयान- 'कोई फैसला लेना...'

क्या NDA में शामिल होंगे शरद पवार? करीबी ने दिया बड़ा बयान- 'कोई फैसला लेना...'

Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन के बाद NCP वियल पर अटकलें तेज है. NCP (SP) नेता ने कहा कि दोनों NCP का विलय तय था. अनिल देशमुख ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 30 Jan 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

बारामती प्लेन हादसे में अजित पवार के निधन के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. लोगों में एनसीपी के भविष्य को लेकर अलग ही कौतूहल की स्थिती पैदा हो गई है. इसी बीच एनसीपी के नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर आने वाले दिनों में ये साफ हो सकता है कि क्या एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा.

दोनों NCP साथ आएंगी- एकनाथ खडसे

एनसीपी (SP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने यहां तक कह दिया कि दोनों राष्ट्रवादी पार्टियां (NCP) एकसाथ आएंगी. उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों का एक साथ आना तय हो चुका था. खडसे के मुताबिक, दोनों एनसीपी के विलय को लेकर सभी बातें तय हो चुकी थीं और प्रक्रिया आखिरी चरण में थी. पंचायत चुनाव के बाद विलय होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई.

एकनाथ खडसे ने यह भी कहा कि एनसीपी (SP) का चुनाव चिह्न तुतारी फिलहाल कहीं मौजूद नहीं है और केवल घड़ी का ही चिन्ह सामने है. इसी वजह से पार्टी के भीतर विलय की इच्छा और मजबूत हुई थी. उनका कहना था कि संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक स्पष्टता के लिए मर्जर जरूरी माना जा रहा था.

शरद पवार के NDA में शामिल होने पर क्या बोले खडसे?

शरद पवार के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर खडसे ने कहा कि अभी इस विषय पर बात करना या कोई फैसला लेना सही नहीं है, क्योंकि घटना को हुए केवल तीन दिन ही हुए हैं. उन्होंने साफ किया कि यह समय अटकलों या राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का नहीं है.

घटना को लेकर खडसे ने साजिश की आशंकाओं को भी खारिज किया. उन्होंने बताया कि वे खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, अधिकारियों से बातचीत की और मौके का जायजा लिया. खडसे के अनुसार यह एक दुर्घटना है और इसे किसी साजिश से जोड़ना गलत है.

NCP के विलय की जिक्र कर चुके थे अजित पवार- अनिल देशमुख

एनसीपी-एससीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, "अजित पवार की दिली इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएं और पार्टी में एकजुटता बने. उन्होंने इसे अपनी अंतिम इच्छा के रूप में भी व्यक्त किया था. उनका मानना था कि महाराष्ट्र की राजनीति में विभाजन से काफी नुकसान हुआ है और इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए. अजित पवार इस फैसले को लेकर गंभीर थे और उन्होंने इसके लिए कदम उठाने भी शुरू कर दिए थे, हालांकि इसमें कुछ देरी जरूर हुई."

उन्होंने कहा, "अजित पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री पद या नेतृत्व को लेकर किसी तरह की चर्चा को फिलहाल अनुचित बताया गया है. पवार परिवार के सदस्य 2-3 दिनों में एक साथ बैठकर आगे की दिशा पर विचार करेंगे और सभी अहम फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे. अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और अंतिम फैसला पवार परिवार का ही होगा."

अनिल देशमुख ने कहा कि अजित पवार कई बार एनसीपी के विलय की बात कर चुके थे और हमेशा इसके सकारात्मक संकेत दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल पवार परिवार के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है और नेता केवल सुनेत्रा पवार और अजित पवार के बेटों से मुलाकात के लिए पहुंचे थे. ऐसे में अभी यह सोचना भी मुश्किल है कि पार्टी का नेता कौन होगा या उपमुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Eknath Khadse Anil Deshmukh NCP MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
बिहार
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
शिक्षा
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
हेल्थ
Camphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
यूटिलिटी
बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार
बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget