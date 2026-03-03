Maharashtra News: महाराष्ट्र के बारामती के तांदुलवाड़ी में एक युवक पर कोयते से वार कर सोने-चांदी के गहने और नकद लूटने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 26 फरवरी को रात में तांदुलवाड़ी हवाई अड्डे के रोड के पास एलसी कंपनी लेक में खाली जगह पर शिकायतकर्ता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था.

जानकारी के मुताबिक, उस समय मुंह पर मास्क और रुमाल बांधे तीन लोगों ने उनके पास आकर लोहे के सत्तूर, कोयते का डर दिखाकर पैसे की मांग की. विरोध करने पर एक आरोपी ने शिकायतकर्ता के बाएं पैर पर वार कर उसे घायल कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने सोने की करीब 21 ग्राम की चेन, चांदी की अंगूठी, चांदी की चेन, एक और चांदी की अंगूठी और 2 हजार रुपये नकद सहित कुल 3 लाख 24 हजार रुपये का सामान जबरदस्ती छीन लिया और 'फिर से यहां मत आना' की धमकी देकर वहां से फरार हो गए.

3 लाख 24 हजार रुपये का सामान जब्त किया

इस मामले में बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. प्रसाद गणपत भोसले, धैर्यशील प्रशांत आगवणे और कृष्णा नाना गाडेकर को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया. अदालत ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों से सोने-चांदी के गहने और नकद सहित कुल 3 लाख 24 हजार रुपये का सामान जब्त किया गया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना के बाद घायल युवक को तुरंत बारामती के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. इस घटना के कारण तांदुलवाड़ी और हवाई अड्डा रोड इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. बारामती तालुका पुलिस ने अपराध की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों का पता लगाया. आगे की जांच में क्या इन आरोपियों ने पहले भी इसी तरह के अपराध किए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है और पुलिस जानकारी एकत्र कर रही है.