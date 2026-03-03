Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक में लड़कियों के किडनैप होने की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं सतपुर पुलिस स्टेशन एरिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि अपने पति और सिर्फ तीन-चार महीने के बच्चे की मां से अलग हुई एक लड़की को 'इवेंट मैनेजमेंट' में नौकरी दिलाने के बहाने दो लाख रुपये में बेच दिया गया. इतना ही नहीं चौंकाने वाली जानकारी यह भी सामने आई है कि नंदगांव तालुका के जटेगांव में उसकी जबरन शादी करा दी गई.

सतपुर के कार्बन नाका इलाके में रहने वाली पीड़िता से 27 फरवरी को रानी और भागी नाम की दो महिला एजेंट ने संपर्क किया. उन्होंने उसे अपने भरोसे में ले लिया. इसके बाद उसे मालेगांव होते हुए सीधे कार में नंदगांव तालुका के जटेगांव ले जाया गया. वहां आरोप है कि नवनाथ खिरदकर नाम के युवक से दो लाख रुपये लेकर पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उसकी जबरन शादी करा दी गई. यह एहसास होने पर कि उसकी ज़िंदगी रातों-रात बर्बाद हो गई है, पीड़िता ने किसी तरह 28 फरवरी को अपनी मां से उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया और उन्हें पूरी कहानी बताई.

पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया

पीड़िता के माता-पिता तुरंत सतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे. घटना की गंभीरता को समझते हुए, पुलिस की एक टीम तुरंत जटेगांव के लिए रवाना हुई. वहां करीब 300 गांववालों की भीड़ थी. तनावपूर्ण माहौल में पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता को सुरक्षित बचा लिया. इस मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और छह और संदिग्ध फरार हैं. पुलिस ने उनकी तलाश के लिए स्पेशल टीमें भेजी हैं. पुलिस ने संभावना जताई है कि इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है.

'ऑपरेशन सर्च' अभियान तेज़ हुआ

नासिक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामलों की संख्या बढ़ने के कारण पुलिस ने 'ऑपरेशन सर्च' अभियान शुरू किया है. पुलिस पिछले दो महीनों में 79 नाबालिग लड़के-लड़कियों को ढूंढने में सफल रही है. हालांकि, पिछले दो दिनों में अंबड़, सतपुर और इंदिरानगर इलाकों से तीन नाबालिग लड़कियों के किडनैप होने की खबर मिली है, जिससे शहर में चिंता का माहौल बन गया है.