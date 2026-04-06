सुनेत्रा पवार के खिलाफ बारामती में कांग्रेस ने दिया उम्मीदवार तो शिंदे गुट ने कहा, 'एकदम से...'

एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस से अपील की है कि बारामती उपचुनाव में वो अपना उम्मीदवार वापस ले ले. बारामती उपचुनाव में कांग्रेस ने आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया है. ये सीट महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता अजित पवार के निधन से खाली हुई है. यहां से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ेंगी. शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस नाक रगड़ के मर भी जाएगी तो भी यहां नहीं जीत सकेगी. उन्होंने कहा कि करीब 100 साल पुरानी पार्टी ने राजनीतिक रूप से बिल्कुल अपरिपक्व फैसला लिया है.

'महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है कि...'

संजय निरुपम ने कहा, "अजित पवार महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता थे. बहुत ही त्रासद तरीके से उनका देहांत हुआ. महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है कि अगर एक बड़े नेता का निधन होता है और कोई उपचुनाव हो तो उसे हम निर्विरोध करने की कोशिश करते हैं ताकि उस नेता को सम्मान दिया जाए. महायुति की तरफ से प्रस्ताव था कि अजित दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जब वहां से लड़ें तो निर्विरोध उनका चुनाव हो."

'कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला सरासर गलत'

इसके आगे उन्होंने कहा, "तमाम राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाते हुए वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, वो सरासर गलत है. मैं उसकी निंदा करता हूं. कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, उम्मीद करता हूं कि बड़े मैच्योर होंगे लेकिन राजनीतिक रूप से एकदम से निकृष्ट तरीके का फैसला लिया है. मैं उनसे अपील करता हूं कि आप अपने उम्मीदवार वापस लीजिए और सुनेत्रा ताई का चुनाव निर्विरोध होने दीजिए."

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28 जनवरी को अजित पवार का प्लेन क्रैश में हुआ था निधन

बारामती सीट पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं. 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई थी. इस प्लेन में उनके साथ चार लोग थे. प्लेन क्रैश में कोई नहीं बच पाया था.

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