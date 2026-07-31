सोलापुर में ट्रक से भिड़ी एसटी बस, 2 की मौत, रिफ्लेक्टर बना वजह

महाराष्ट्र के सोलापुर शहर के शेळगी इलाके में शुक्रवार (31 जुलाई) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सोलापुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक राज्य परिवहन (एसटी) बस पीछे से एक ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में एसटी बस चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 यात्री घायल हो गए. मृतकों की पहचान एसटी बस चालक दादाराव भालचंद्र बनसोडे (43) और महिला यात्री नागुबाई राम रेवगे के रूप में हुई है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में मदद की.

सुबह 5 बजे शेळगी इलाके के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, यह एसटी बस पुणे के कुरकुंभ से धाराशिव जिले के उमरगा जा रही थी. बस सुबह करीब 4:30 बजे सोलापुर एसटी बस स्टैंड पहुंची थी. वहां से निर्धारित समय पर उमरगा के लिए रवाना होने के बाद सुबह करीब 5 बजे शेळगी इलाके के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

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बारिश और ट्रक में रिफ्लेक्टर ना होने के चलते चालक को नहीं दिखी बस

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय मौसम खराब था. क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे दृश्यता प्रभावित थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगा था, जिसके कारण बस चालक को ट्रक समय पर दिखाई नहीं दिया और बस पीछे से ट्रक में जा भिड़ी.

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी. वहीं, हादसे में घायल हुए करीब 10 यात्रियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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