मुंबई: पत्नी से विवाद, पिता ने ही 10 साल के बेटे की कर दी हत्या! अरेस्ट

मुंबई के गोराई इलाके में पत्नी से विवाद के बीच 10 साल के मासूम की हत्या कर दी गई. बेटे की हत्या का आरोप पिता पर लगा है. मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. गोराई पुलिस ने 40 वर्षीय व्यक्ति को ख़ुद के ही नाबालिग बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी बंटी राव का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. वे पत्नी से झगड़े के बाद बेटे को घुमाने के बहाने घर से बाहर लेकर गया और उसे डुबोकर मार डाला. सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को दबोच लिया है.

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फोटोग्राफर है आरोपी पिता

आरोपी बंटी राव मुंबई के जुहू बीच पर फोटोग्राफी का काम करता है. पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी से वैवाहिक विवाद चल रहा था. यह दंपती अपने बेटे के साथ मुंबई के मलाड मालवणी में रहता था. राव पत्नी के साथ झगड़े के बाद अपने बेटे को घर से बाहर घुमाने लेकर गया और मार्वे की तरफ चला गया.

दोनों फेरी में बैठकर गोराई पहुंचे. गोराई में राव और उसके बेटे ने खाना खाया. इसके बाद वह बेटे को गोराई के एक सुनसान हिस्से में ले गया और वहां बच्चे का सिर पानी में पकड़कर तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. हत्या के बाद राव वहां से चला गया.

शव मिलने के बाद पुलिस ने की जांच

बुधवार को बच्चे का शव किनारे बहकर आ गया. गोराई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शहर के सभी पुलिस स्टेशन में पता करना शुरू किया कि कहीं किसी बच्चे के लापता होने की शिकायत तो नहीं दर्ज है.

इस दौरान उन्हें मालवणी पुलिस स्टेशन में बच्चे की मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत मिली. पुलिस ने महिला से संपर्क किया और उसने शव की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने गोराई के CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में मंगलवार को राव और उसका बेटा गोराई में एक साथ दिखे.

लाइफगार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राव को दो खतरनाक जगहों से हटने के लिए कहा था, जहां पर्यटकों का जाना मना था. पुलिस ने आरोपी पिता को कस्टडी में लेकर कड़े तरीके से पूछताछ किया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया.

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