गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रज्ञानेश कुमार से SIR पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछे सवाल, कहा- सब सही तो...

ज्ञानेश कुमार से SIR पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछे सवाल, कहा- सब सही तो...

महाराष्ट्र की शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अगर वोट के साथ मनमानी या छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए. 

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 25 Sep 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की बात एक तरफ है, लेकिन अब लोगों के मन में यह सवाल आने लगा है कि उनका वोट अधिकृत है या नहीं और अधिकृत होने के बाद वैध है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर वोट के साथ मनमानी या छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए. 

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब से SIR प्रक्रिया शुरू हुई है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मतदाताओं के नाम हटाने या घटाने की प्रक्रिया मनमाने तरीके से हो रही है. उन्होंने दावा किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों से यह जानकारी सामने आई है कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में 14 बार प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, उनकी मुख्य चिंता SIR के दौरान नाम जोड़ने और हटाने को लेकर थी और इस संबंध में आयोग की कोई बैठक भी नहीं हुई थी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मीरा रोड में पहली बार हुआ गणपति महोत्सव, 5 दिनों तक उत्सव का माहौल
मीरा रोड में पहली बार हुआ गणपति महोत्सव, 5 दिनों तक उत्सव का माहौल
महाराष्ट्र
संजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'
संजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'
महाराष्ट्र
CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग
CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग
महाराष्ट्र
Ganpati Visarjan 2026: मुंबई में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम
Ganpati Visarjan 2026: मुंबई में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम

फॉर्म-16 को अवैध बताने के बाद भी किया गया लागू

उन्होंने आरोप लगाया कि कई फैसले मनमाने तरीके से लिए गए, जिसकी जानकारी दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी मीडिया के माध्यम से मिली. प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि जो फॉर्म-16 लाया गया था, उसे दोनों चुनाव आयुक्तों ने कथित तौर पर अवैध बताया था, लेकिन इसके बावजूद उसे लागू किया गया. 

उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रीकृत किया जा रहा है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि काम विकेंद्रीकृत हो, ताकि हर राज्य का चुनाव आयोग भी सशक्त हो सके. उन्होंने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ERO मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन नाम वापस जोड़ने के लिए उन्हें केंद्रीय डेटाबेस में आवेदन करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में तीनों में से किसी भी चुनाव आयुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही तीनों ने एक साथ कोई बैठक की है.

मीरा रोड में पहली बार हुआ गणपति महोत्सव, 5 दिनों तक उत्सव का माहौल

सब सही तो, कैबिनेट सचिव से मिलने को उत्सुक क्यो?

प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से हुआ तो बीजेपी CEC ज्ञानेश कुमार का बचाव क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर ये शुरुआती आपत्तियां और मतभेद थे और बाद में सब सही तो, दो चुनाव आयुक्त कैबिनेट सचिव से मिलने के लिए क्यों उत्सुक थे और उन्हें कथित तौर पर मनमानी की जानकारी देने की जरूरत क्यों पड़ी.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही लेना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार मानहानि का दावा करने की बात कहते रहे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि मामले में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार को पद से अलग कर देना चाहिए. साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग में इसी तरह की मनमानी चलती रही तो एक दिन इसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है और इससे लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान होगा.

संजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
Read More
Published at : 25 Sep 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS Gyanesh Kumar SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मीरा रोड में पहली बार हुआ गणपति महोत्सव, 5 दिनों तक उत्सव का माहौल
मीरा रोड में पहली बार हुआ गणपति महोत्सव, 5 दिनों तक उत्सव का माहौल
महाराष्ट्र
संजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'
संजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'
महाराष्ट्र
CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग
CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों को बॉम्बे HC में चुनौती, महाराष्ट्र में SIR रोकने की मांग
महाराष्ट्र
Ganpati Visarjan 2026: मुंबई में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम
Ganpati Visarjan 2026: मुंबई में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम
Advertisement

वीडियोज

Vibe में Kunal Kemmu, Preity Zinta और Sparsh Shrivastava ने शेयर किए फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से
Kanikka Kapur Interview: Sunny Deol, Batwara 1947, Kiara Advani Comparison & More
Sai Ketan Rao Interview: Suraag 2.0, Bigg Boss Journey और Set Secrets पर खुलकर बात
Rise And Fall Season 2 में Virender Sehwag Host, 15 Contestants और Power Game का नया ट्विस्ट
National Film Awards 2026 में Kartik Aaryan, Mammootty, Yami Gautam समेत कई सितारे सम्मानित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा पर दिए बयान को लेकर फिर भड़के CM विजय! कहा- 'स्वीट अंकल स्टालिन...'
तृषा पर दिए बयान को लेकर फिर भड़के CM विजय! कहा- 'स्वीट अंकल स्टालिन...'
बिहार
SIR विवाद पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'केवल ज्ञानेश कुमार…'
SIR विवाद पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'केवल ज्ञानेश कुमार…'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
ऑटो
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget