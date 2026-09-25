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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'

संजय राउत का दावा, '2029 में देश में बनेगी नई सरकार, मैं दिल्ली जाकर...'

उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश के साथ जिन लोगों ने भी गद्दारी की है वो जेल जाएंगे. उनके खिलाफ मुकदमे होंगे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला. मुंबई में शुक्रवार (25 सितंबर) को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि 2029 में इस देश में एक नई  सरकार बनेगी. जिसने-जिसने देश के साथ बेईमानी की है, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे और वो जेल में जाएंगे. उनको जनता सड़क पर पकड़ेगी. 

इसके आगे उन्होंने कहा, "देश के गद्दारों को जनता जूते मारेगी. ये नारा तो दिल्ली में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने ही दिया था कि 'देश के गद्दारों को जूते मारे *&^% को'. पहला जूता मैं जाकर दिल्ली में मारूंगा. गद्दारों से न हम कभी डरे हैं और न ही आगे डरेंगे."

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राज्यसभा सांसद ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को बताना पड़ेगा कि उनके ऊपर किसका प्रेशर था. क्या डील हुई थी, ये बताना पड़ेगा. नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा. 

राहुल गांधी दयावान हैं- राउत

संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी की ये बात सही है कि ज्ञानेश कुमार को अप्रूवर बन जाना चाहिए और जिसने प्रेशर डाला है, देश को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हां राहुल गांधी का अच्छा ऑफर है. राहुल गांधी दयावान हैं. राष्ट्रहित के लिए इतने बड़े देशद्रोही और गद्दार को खुले दिल से माफ करना चाहते हैं. देश की सत्ता पर जो बैठे हैं उनके आदेश से ही चुनाव आयोग इस देश में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा कांड और भ्रष्टाचार किया है. चुनाव को हाईजैक किया और वोटों की चोरी की. इस गद्दारी में मुख्य चुनाव आयु्क्त शामिल हैं." 

भारत की नींद खुल चुकी है- राउत

शिवसेना यूबीटी के नेता ने आगे कहा कि भारत की नींद खुल चुकी है. जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद दुनिया ने देखा है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर के आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने किया. उस आंदोलन को इस देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 25 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar SANJAY RAUT
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