मनोज जरांगे और शिंदे के बीच जुबानी जंग, 500 करोड़ रुपये का क्या है मामला?

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है. मनोज जरांगे ने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के माध्यम से मराठा आरक्षण कार्यकर्ता को 500 करोड़ रुपये दिए हैं. उन्होंने इस संबंध में एक ऑडियो क्लिप जारी की है.

इसके बाद खुद डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से इन आरोपों के सबूत मांगे. एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने न तो किसी को 500 करोड़ रुपये दिए हैं और न ही किसी से लिए हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले की ऑडियो क्लिप!

इसी बीच, मनोज जरांगे जिस ऑडियो क्लिप का दावा कर रहे हैं, वह एबीपी माझा के हाथ लगी है. हालांकि, एबीपी माझा इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है. बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे जिस ऑडियो क्लिप का दावा कर रहे हैं, वह विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की है. इस बैठक में भाजपा आईटी सेल की एक महिला सदस्य ने दावा किया कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से मनोज जरांगे तक 500 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं. जानकारी सामने आ रही है कि यह ऑडियो क्लिप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले की है.

ऑडियो क्लिप में आखिर क्या दावा किया गया?

ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर कहा गया है, “श्रीकांत शिंदे के पास से मनोज जरांगे पाटील को पहले ही 500 करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं. जरांगे पाटील विधानसभा चुनाव में हमारे फायदे के लिए रहेंगे या नहीं, इस बारे में मेरी राय अलग है. मेरा कैलकुलेशन अलग है. आप जो सोचते हैं, जो तथ्य हैं, वे तो हैं ही.”

मनोज जरांगे ने एकनाथ शिंदे पर क्या आरोप लगाए?

मनोज जरांगे ने कहा, “एकनाथ शिंदे साहब, आपने दिल्ली में भाजपा के लोगों को मेरे बारे में क्या बताया? क्या आपने भाजपा के किसी नेता से कहा कि मनोज जरांगे पाटील को 500 करोड़ रुपये देने हैं और आपने भाजपा से 500 करोड़ रुपये लेकर मुझे दिए हैं? क्योंकि भाजपा के नेता अब इस बारे में कानाफूसी करने लगे हैं.''

उन्होंने आगे कहा, ''भाजपा के नेता कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से मनोज जरांगे पाटील तक 500 करोड़ रुपये पहुंचाए गए हैं. क्या आपने कहा कि जरांगे पाटील अपना तीसरा व्यक्ति है? क्या आपने मुझे 500 करोड़ रुपये दिए हैं? अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो फिर भाजपा आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है या आप मुझे खत्म कर रहे हैं, इसका खुलासा किए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा.”

मनोज जरांगे ने एकनाथ शिंदे को एक तरह से चुनौती देते हुए ये भी कहा, “अगर मैं कल सुबह कह दूं कि मराठा समाज के लोग 100-100 रुपये दें, तो कल मेरे पास 2,500 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे. यह कोई छोटा मामला नहीं है, शिंदे साहब. अब हमारा मुकाबला तीन महीने बाद होगा.”

एकनाथ शिंदे ने आरोपों पर क्या जवाब दिया?

एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे के सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “मैंने किसी को भी 500 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं और न ही किसी से लिए हैं. जरांगे पाटील को तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही बोलना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि यदि मनोज जरांगे पाटील के पास कोई सबूत हैं, तो उन्हें सामने लाना चाहिए. इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

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