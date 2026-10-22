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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजरांगे के 500 करोड़ वाले ऑडियो क्लिप से खलबली! CM से मिलेंगे शिंदे गुट के नेता

जरांगे के 500 करोड़ वाले ऑडियो क्लिप से खलबली! CM से मिलेंगे शिंदे गुट के नेता

मनोज जरांगे ने ऑडियो क्लिप जारी कर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जिसके बाद शिंदे गुट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. शिवसेना के कई नेता इस मसले को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर जांच की मांग करेंगे.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 22 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील की ओर से जारी ऑडियो क्लिप से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. इस क्लिप में 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन को लेकर आरोप लगाए गए हैं. शिंदे गुट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और क्लिप की गहन जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने का फैसला किया है. इस घटनाक्रम के चलते राज्य की राजनीति गरमा गई है और सभी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं. 

मनोज जरांगे पाटील ने आज (22 अक्टूबर) ऑडियो क्लिप जारी कर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं. 500 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन से लेकर राज्य का माहौल खराब करने की साजिश तक के दावे इस क्लिप में किए गए हैं. इससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है. इसी घटनाक्रम के बीच शिंदे गुट के नेताओं ने बड़ा फैसला लिया है.

शिंदे गुट के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल CM से करेगा मुलाकात

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज (22 अक्टूबर) शाम 7 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेगा. इस दौरान कथित ऑडियो क्लिप की जांच कराने की मांग की जाएगी.

ऑडियो क्लिप में क्या है दावा?

इस कथित क्लिप में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे को देने के लिए भाजपा से 500 करोड़ रुपये लिए थे. इसमें यह भी कहा गया है कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से यह रकम पहुंचाई गई थी. इन दावों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए- शिंदे गुट

हालांकि, शिंदे गुट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने किसी को भी 500 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं और न ही किसी से लिए हैं. जरांगे पाटील को तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही बोलना चाहिए. शिंदे गुट की मांग है कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए. 

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 22 Oct 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Ekanth Shinde MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange Patil
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