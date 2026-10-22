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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबीजेपी MLC का निशाना, '...तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे राज ठाकरे'

बीजेपी MLC का निशाना, '...तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे राज ठाकरे'

बीजेपी MLC परिणय फुके ने कहा कि राज ठाकरे इतने बड़े-बड़े बयान सिर्फ CM देवेंद्र फडणवीस की वजह से देते हैं. ठाकरे के पास कोई पद न होने के बावजूद भारी पुलिस सुरक्षा मिली है. वहीं MNS ने पलटवार किया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Oct 2026 09:56 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधानपरिषद के बीजेपी सदस्य परिणय फुके ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उन्हें दी गई पुलिस सुरक्षा हटा ली जाए, तो वह अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पायेंगे. उन्होंने कहा कि ठाकरे बड़े बयान सिर्फ इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस का ‘आशीर्वाद’ हासिल है और उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली हुई है.

MNS ने पलटवार करते हुए कहा कि ठाकरे को सुरक्षा देने का फैसला फडणवीस ने गृह मंत्री के तौर पर किया था, न कि एक व्यक्ति के तौर पर. फुके ने कहा,‘‘राज ठाकरे इतने बड़े-बड़े बयान सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की वजह से देते हैं. ठाकरे के पास कोई (संवैधानिक) पद न होने के बावजूद, फडणवीस ने उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा दे रखी है. अगर उनकी यह पुलिस सुरक्षा हटा ली जाए, तो राज ठाकरे अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रख पायेंगे.’’

राज ठाकरे के सिर पर CM देवेंद्र फडणवीस का हाथ- परिणय फुके

विधानपरिषद के बीजेपी सदस्य ने कहा, ‘‘राज ठाकरे के सिर पर देवेंद्र फडणवीस का हाथ है. उन्हें फडणवीस का आशीर्वाद और पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, इसीलिए वह इतना बोलते हैं.’’ फुके की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की आलोचना की है. ठाकरे ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की कथित गतिविधियों और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं.

बीजेपी MLC परिणय फुके पर MNS का पलटवार

ठाकरे ने इन मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. फुके पर पलटवार करते हुए MNS नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि जो सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 1,000 स्टूडेंट्स के विरोध-प्रदर्शन के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करती है, उसे उनकी पार्टी को सीख नहीं देनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी को सुरक्षा देने का फैसला देवेंद्र फडणवीस व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि गृह मंत्री के रूप में करते हैं. देशपांडे ने कहा, ‘‘अगर आप चाहें तो (राज ठाकरे की) सुरक्षा हटा लें. हम जो कहना चाहते हैं, वह हम जरूर कहेंगे.’’

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Published at : 22 Oct 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे BJP Maharashtra NEWS
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