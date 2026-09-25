मीरा रोड में पहली बार हुआ गणपति महोत्सव, 5 दिनों तक उत्सव का माहौल

मुंबई के मीरा रोड स्थित कल्पतरु सृष्टि नामा परिसर में पहली बार गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया. पांच दिनों तक चले इस महोत्सव में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. सोसायटी के निवासियों, बच्चों और परिवारों ने उत्साह के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.

महोत्सव के दौरान भंडारे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बच्चों की प्रस्तुतियों और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया. बड़ी संख्या में निवासियों की सहभागिता के चलते पूरे परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा. आयोजकों के मुताबिक, इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ परिसर के निवासियों के बीच सामुदायिक भावना और आपसी एकता को मजबूत करना भी था.

खास बात यह रही कि कल्पतरु सृष्टि नामा परिसर अभी पूरी तरह सोसायटी के रूप में गठित नहीं हुआ है और कई व्यवस्थाएं फिलहाल बिल्डर के अधीन हैं. इसके बावजूद निवासियों ने एकजुट होकर पहली बार गणपति महोत्सव का आयोजन किया और इसे सफल बनाया.

महोत्सव का आयोजन समीर कुमार साहू के मार्गदर्शन और समन्वय में किया गया. Cultural Committee के सदस्यों धर्मेंद्र सिंह, मती सुभद्रा, बिजल, मोहिनी, हिरल, राहुल झा और किरण पारेख समेत कई निवासियों ने आयोजन में सक्रिय सहयोग दिया.

आयोजकों का कहना है कि पहली बार आयोजित इस गणपति महोत्सव ने परिसर के लोगों को एक साथ आने और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का अवसर दिया.