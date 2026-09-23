SIR में EC में ही एक राय नहीं? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के CEC पद छोड़ने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि हालिया खुलासों ने चुनाव आयोग (EC) के कामकाज में मौजूद समस्याओं को सबके सामने ला दिया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग कोई ऐसी जागीर नहीं है, जिसे CEC अपनी मर्जी से चलाएं, बल्कि यह नियमों पर आधारित एक वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य चुनावी रोल और चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना है.

10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने 14 बार जताई आपत्ति

उन्होंने कहा कि बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने जो आपत्तियां उठाई हैं, उनसे पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा था. सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीन चुनाव आयुक्तों में से दो हैं, जबकि तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं. पिछले 10 महीनों में इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR रोलआउट के दौरान आयोग की ओर से उठाए गए कदमों पर 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है.

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वोटरों के नाम जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया में अंधेरे में रखा

उनका कहना है कि उन्हें वोटरों के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में अंधेरे में रखा गया. चुनाव आयुक्तों ने नए वोटरों से जुड़े कुछ कदमों को 'अनधिकृत और गैर-कानूनी' बताया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि वोटर डेटाबेस का एक्सेस दिल्ली में सेंट्रलाइज किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है. दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि SIR के तहत 13 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं और तीन में से दो चुनाव आयुक्त इस प्रक्रिया से सहमत नहीं थे.

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