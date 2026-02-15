हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के बेटे तेजस की तबीयत बिगड़ी, तीन दिन से अस्पताल में है भर्ती, इलाज है जारी

उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस की तबीयत बिगड़ी, तीन दिन से अस्पताल में है भर्ती, इलाज है जारी

Maharashtra News: उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे की तबीयत खराब होने पर उन्हें मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिछले तीन दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के छोटे बेटे तेजस ठाकरे (Tejas Thackeray) को मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से उनका इलाज जारी है. वहीं रविवार 15 फरवरी, सुबह उद्धव ठाकरे खुद अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया.

बता दें कि तेजस ठाकरे की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें तीन दिन पहले अस्पताल में एडमिट किया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उपचार चल रहा है. हालांकि अब तक बीमारी की प्रकृति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

अस्पताल में उपचार जारी

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक तेजस को एहतियातन भर्ती किया गया है और जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. पिछले तीन दिनों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. परिवार की ओर से फिलहाल उनकी स्थिति को स्थिर बताया गया है, लेकिन विस्तृत बयान नहीं दिया गया है.

पिता उद्धव ठाकरे पहुंचे अस्पताल

15 फरवरी की सुबह उद्धव ठाकरे एच.एन. रिलायंस अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बातचीत की. उन्होंने बेटे की सेहत की जानकारी ली और कुछ समय अस्पताल में बिताया. पार्टी के अन्य नेता और करीबी भी हालचाल लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं.

कौन हैं तेजस ठाकरे?

बता दें कि तेजस ठाकरे राजनीति से दूर रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखाई देते हैं. उन्होंने जय हिंद कॉलेज और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की है. वह पेशे से संरक्षणवादी और वाइल्डलाइफ रिसर्चर हैं और अधिकतर समय वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं.

तेजस आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन 2024 में अनंत अंबानी के संगीत समारोह में उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. फिलहाल परिवार उनकी सेहत में जल्द सुधार की उम्मीद जता रहा है और समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 15 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Tejas Thackeray Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के आश्रम की वो खास बात जिसकी वजह से महाशिवरात्रि पर आते हैं लोग | Isha Foundation
Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
First Sport On Moon: चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
यूटिलिटी
ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?
ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?
हेल्थ
When to Replace Underwear: कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए पुराना अंडरवियर, कब बन जाता है यह बीमारी की वजह?
कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए पुराना अंडरवियर, कब बन जाता है यह बीमारी की वजह?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget