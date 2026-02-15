उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस की तबीयत बिगड़ी, तीन दिन से अस्पताल में है भर्ती, इलाज है जारी

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के छोटे बेटे तेजस ठाकरे (Tejas Thackeray) को मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से उनका इलाज जारी है. वहीं रविवार 15 फरवरी, सुबह उद्धव ठाकरे खुद अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया.

बता दें कि तेजस ठाकरे की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें तीन दिन पहले अस्पताल में एडमिट किया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उपचार चल रहा है. हालांकि अब तक बीमारी की प्रकृति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

अस्पताल में उपचार जारी

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक तेजस को एहतियातन भर्ती किया गया है और जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. पिछले तीन दिनों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. परिवार की ओर से फिलहाल उनकी स्थिति को स्थिर बताया गया है, लेकिन विस्तृत बयान नहीं दिया गया है.

पिता उद्धव ठाकरे पहुंचे अस्पताल

15 फरवरी की सुबह उद्धव ठाकरे एच.एन. रिलायंस अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बातचीत की. उन्होंने बेटे की सेहत की जानकारी ली और कुछ समय अस्पताल में बिताया. पार्टी के अन्य नेता और करीबी भी हालचाल लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं.

कौन हैं तेजस ठाकरे?

बता दें कि तेजस ठाकरे राजनीति से दूर रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखाई देते हैं. उन्होंने जय हिंद कॉलेज और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की है. वह पेशे से संरक्षणवादी और वाइल्डलाइफ रिसर्चर हैं और अधिकतर समय वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं.

तेजस आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन 2024 में अनंत अंबानी के संगीत समारोह में उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. फिलहाल परिवार उनकी सेहत में जल्द सुधार की उम्मीद जता रहा है और समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.