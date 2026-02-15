हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'भारत नहीं जय शाह और पाकिस्तान का मैच', IND vs PAK के मुकाबले पर संजय राउत ने BJP को घेरा

Maharashtra News: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर रोक सकती है लेकिन मैच नहीं रोक पा रही, क्योंकि इससे पैसा आता है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 11:31 AM (IST)
शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने हालिया बयान में कहा कि यह भारत और पाकिस्तान का नहीं बल्कि जय शाह और पाकिस्तान का मैच है. उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से मैच खेलने का मन भारत की जनता का नहीं है. उन्होंने यह बयान मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया.

संजय राउत ने आरोप लगाया कि आर्थिक लाभ के कारण मैच रोका नहीं जा रहा है.. पिछले मैच से 25 हजार करोड़ रुपये मिले थे और यही पैसा पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों में जाता है.

ऑपरेशन सिंदूर रोक सकती है लेकिन मैच नहीं- संजय राउत

राउत ने यह भी कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर रोक सकती है लेकिन मैच नहीं रोक पा रही, क्योंकि इससे पैसा आता है. उनके मुताबिक यह पूरा रैकेट गुजरात और राजस्थान से संचालित होता है और इसी धन से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है.

टीपू सुल्तान और बीजेपी पर निशाना

संजय राउत ने कहा कि टीपू सुल्तान पाकिस्तान में नायक माने जाते हैं, वहां उनकी मूर्तियां हैं और पाठ्यक्रम में उन्हें पढ़ाया जाता है. ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को इसकी निंदा करनी चाहिए. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह पाखंड कर रही है. राउत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से करोड़ों का पैसा आता है और सबसे ज्यादा सट्टेबाजी इसी मैच पर होती है, जिससे पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपये मिलते हैं.

कांग्रेस बयान और मूल सवाल

मामला तब और गरमा गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर योद्धा बताया. इस बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नहीं की जा सकती.

राउत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के बयान पर अलग से चर्चा होगी, लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी नेताओं में इतनी देशभक्ति है कि वे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मांग करें.

Published at : 15 Feb 2026 11:31 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
