'पहले किसने बांधे थे हाथ?' Indigo के खिलाफ एक्शन को प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया मील का पत्थर

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिगो संकट, डीजीसीए एक्शन, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत, संसद में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा और दिल्ली के प्रदूषण पर केंद्र की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए.

इंडिगो संकट के बीच DGCA द्वारा एयरलाइन के CEO को तलब किए जाने पर चतुर्वेदी ने कहा कि यह कदम एक मील का पत्थर जरूर है, लेकिन साथ ही यह सरकार की विफलता भी उजागर करता है.

Delhi: Reacting to the Indigo crisis, the DGCA has summoned the CEO of Indigo for clarification, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "This has proven to be a milestone, but it also shows that you have failed. There was widespread concern about the monopoly in the skies,… pic.twitter.com/5U265zmKfN — IANS (@ians_india) December 12, 2025

जवाबदेही तय होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते- प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हवाई क्षेत्र में बढ़ते एकाधिकार पर लगातार चिंता जताई गई, लेकिन इसे अनदेखा किया गया. आज DGCA सीईओ को बार-बार बुला रही है, लेकिन पहले किसने उनके हाथ बांध रखे थे. जवाबदेही पहले तय की होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते. चतुर्वेदी ने इसे उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी और नियामक संस्थाओं की कमजोर कार्रवाई का नतीजा बताया.

ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए अतिरिक्त टैरिफ चिंता का विषय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आर्थिक संबंधों पर हुई बातचीत पर चतुर्वेदी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों महत्वपूर्ण लोकतंत्र हैं, इसलिए व्यापार समझौता बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ चिंता का विषय हैं. दोनों नेताओं की मित्रता मजबूत है, लेकिन व्यापारिक फैसले भावनाओं से नहीं, संवाद से निकलते हैं. उम्मीद है दोनों देशों के बीच लंबित समझौते पर जल्द समाधान मिलेगा.

चतुर्वेदी ने राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका हर हस्तक्षेप देश के प्रति प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है. वंदे मातरम् को लेकर उनका दृष्टिकोण सही है. देश के हर नागरिक और हर बच्चे को राष्ट्रीय गीत की भावना का अर्थ और समर्पण को समझना चाहिए.

नीतिगत बदलाव से होगा केवल सुधार- चतुर्वेदी

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो रही खींचतान पर चतुर्वेदी ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का सवाल है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के बयानों पर उन्होंने कहा कि सुधार केवल बयानों से नहीं, नीतिगत बदलाव से आएंगे. उद्धव ठाकरे के बयान का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व महाराष्ट्र सीएम ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे जनता की वास्तविक चिंता को दर्शाते हैं.

