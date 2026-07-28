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लोकसभा में अभिजीत दीपके का हुआ जिक्र, सांसद बोले- सैल्यूट है

Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और इसके नेताओं का लोकसभा में जिक्र हुआ. सांसद ने कहा कि 10-15 सालों में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 28 Jul 2026 09:16 PM (IST)
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लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास और उनके सारे युवा नेताओं को सैल्यूट है. सांसद ने कहा कि पिछले 10-15 सालों में ऐसा आंदोलन ही नहीं देखा. इतने अत्याचार होने के बाद भी कॉकरोच नहीं हटे. कॉकरोच वहीं डट के खड़े रहे. इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये रही कि इसे किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया. बोस्टन में पढ़ने वाले अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर लोगों को आह्वान किया. सारे युवा इकट्ठे हो गए. वहां जात नहीं, पात नहीं, प्रांत नहीं, धर्म नहीं बस एक ही धर्मग्रंथ देश का संविधान लेकर खड़े हुए, तिरंगा लेकर खड़े हुए.

सिर्फ देश नहीं, विदेश में भी प्रदर्शन- सावंत

अरविंद सावंत ने आगे कहा कि जंतर मंतर पर बच्चों तो आए ही, मां-बाप भी आए. उनकी सराहना करनी पड़ेगी. वो आंदोलन आगे बढ़ा और पूरे देश में फैल गया. हमारे मुंबई में भी आंदोलन हुआ. हमारे नेता उद्धव ठाकरे देश के पहले नेता हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया. युवा पीढ़ी ने मुंबई में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया. सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी प्रदर्शन हुए.

हमारी प्राथमिक शिक्षा में ही भेदभाव- सावंत

शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए यूबीटी सांसद ने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा में ही भेदभाव है. हमारे यहां इतने बोर्ड हैं. स्टेट का बोर्ड है, सीबीएसई है. इनके फी अलग-अलग है. यहां समानता कहां है? अगर प्राथमिक शिक्षा पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर बच्चे कैसे बढ़ेंगे.

लड़कियों के साथ बर्बरता हुई- सावंत

जंतर मंतर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अरविंद सावंत ने कहा कि लड़कियों के साथ बर्बरता हुई. उन्होंने कहा, "ये हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान के लिए, मणिपुर के बाद इतना गंदा मैंने वहां देखा. पुलिस, एक लांबा नाम का अधिकारी हमारी महिला को तमाचा मारता है." 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 Jul 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Arvind Sawant Abhijeet Dipke
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