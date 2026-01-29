28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में एक चार्टर प्लेन हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की जान चली गई. इस दुर्घटना में उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य लोग भी हादसे का शिकार हो गए. इस घटना के बाद से महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में शोक और स्तब्धता का माहौल है.

इस विमान हादसे के बाद से इसे लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. कई नेता और दल इसे केवल एक तकनीकी या मानवीय चूक से जुड़ा हादसा मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. वहीं एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने साफ कहा है कि यह घटना पूरी तरह एक दुर्घटना है. उनके मुताबिक, फिलहाल किसी भी तरह के राजनीतिक एंगल या साजिश की बात करना सही नहीं है.

संजय राउत के सवाल और बयान

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि देश में अब तक कई चार्टर प्लेन हादसे हो चुके हैं, जिनमें अहमदाबाद जैसी बड़ी दुर्घटनाएं भी शामिल हैं. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के निधन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जांच के बाद आखिर सच्चाई सामने क्यों नहीं आती. राउत ने कहा कि डीजीसीए द्वारा बनाई गई जांच टीमें क्या निष्कर्ष तक पहुंचीं, यह जनता को जानना चाहिए.

#WATCH | Mumbai: On Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's death in a charter plane crash landing, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "...Such a major accident occurred in Ahmedabad. What happened? An investigation was launched, but has anything come to light? So many chartered… pic.twitter.com/o2A2a6nCkE — ANI (@ANI) January 29, 2026

श्रद्धांजलि देने से क्या होगा- संजय राउत

संजय राउत ने कहा कि अजित पवार जैसे दिग्गज और लोकप्रिय नेता की इस तरह मौत पूरे देश के लिए झटका है. एएनआई के अनुसार, उन्होंने सवाल किया कि हादसा कैसे हुआ, क्या विमान में तकनीकी खराबी थी, रडार सिस्टम में कोई समस्या थी या हवाई अड्डे पर कोई चूक हुई. राउत के मुताबिक, केवल श्रद्धांजलि संदेश भेजना पर्याप्त नहीं है. अगर दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई है, तो उसके मूल कारणों को सामने लाना और जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है.