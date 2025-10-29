'बच्चू कडू किसानों के लिए काम करने वाले नेता हैं', शिवसेना नेता उदय सामंत ने की ये अपील

महाराष्ट्र में बढ़ते राजनीतिक तापमान के बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है. किसान कर्जमाफी और नागपुर आंदोलन पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता पिछले चार साल से एक ही मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सच्चाई जान चुकी है. सामंत ने कहा कि बच्चू कडू किसानों के लिए काम करने वाले नेता हैं. उनके मन की बात समझने के लिए हम चर्चा करेंगे.

सामंत ने कहा कि कल शासन की ओर से बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वे शामिल नहीं हुए. मैं उनसे अपील करता हूं कि सरकार किसानों के साथ है, इसलिए मिलकर किसानों के हित में काम करें. उन्होंने कहा कि महायुती की जिम्मेदारी है कि हर किसान को पूरा साथ मिले और यह सरकार किसानों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है.

आंदोलन को लेकर विपक्ष कर रहा केवल राजनीति- उदय सामंत

विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सामंत ने कहा कि किसान कर्जमाफी और नागपुर आंदोलन को लेकर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है. हम किसानों की समस्याओं को जानते हैं और उनके समाधान के लिए ठोस योजनाएं बना रहे हैं. विपक्ष केवल भाषणों तक सीमित है, जबकि हमारी सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है.

बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं लोग- सामंत

संजय राउत के ‘एनाकोंडा’ बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उदय सामंत ने कहा कि संजय राउत रोज सुबह कुछ न कुछ नया बोलते हैं. कुछ लोग है जो बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं, पिछले चार साल से यही चल रहा है. हमने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे. हम केवल काम में विश्वास रखते हैं और जनता ने हमारे काम को स्वीकार किया है. मुख्यमंत्री के बयान के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों का जवाब देना स्वाभाविक है.

आंदोलन से सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई असर- सामंत

महाविकास आघाड़ी द्वारा 1 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन पर भी सामंत ने तंज कसाते हुए कहा कि इस आंदोलन से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. महाराष्ट्र के सभी जिलों, जिला परिषदों और संस्थाओं में महायुती का मजबूत जनाधार है. जनता हमारे साथ है, इसलिए यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक दिखावा साबित होगा.