'शिंदे हों या फडणवीस, मैं किसी को नहीं छोड़ता', मनोज जरांगे की चेतावनी

महाराष्ट्र के अंतरवाली सराटी में मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटील के अनशन का आज पांचवां दिन है. इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और मंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मराठा आरक्षण और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी. साथ ही, शिंदे समिति एक बार फिर अंतरवाली सराटी का दौरा करेगी और चर्चा की जाएगी.

इस दौरान राधाकृष्ण विखे पाटील ने बिना नाम लिए सीधे शरद पवार की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि 'अगर 1994 में मंडल आयोग में मराठा समाज को शामिल किया गया होता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती. यह सब उनका पाप है.' इस बयान के बाद अब मनोज जरांगे पाटील ने विखे पाटील को जवाब दिया है.

'शिंदे हों, फडणवीस हों या दादा, मैं किसी को नहीं छोड़ता'

सरकार की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर कोई हमारे हिस्से में आता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं. शिंदे हों, फडणवीस हों या दादा हों.'

नेता मनोज जरांगे पाटील ने विखे पाटील और उदय सामंत पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या वे पागल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें आने से किसने रोका था और अच्छा रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या किसी के गले में हाथ डालना है. जरांगे पाटील ने कहा कि उन्होंने सरकार के लोगों को आने से मना नहीं किया था. वहीं, सरकार की ओर से चल रही बातचीत को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी. जरांगे पाटील ने कहा कि अगर सरकार को बातचीत के लिए आना है तो सभी जीआर (सरकारी निर्णय) लेकर आए.

MPSC पेपर लीक में मयूर ठाकरे भी गिरफ्तार, 8 आरोपी जांच के घेरे में

'आपको वही झगड़ा खड़ा करना है'- राधाकृष्ण विखे पाटील

राधाकृष्ण विखे पाटील ने शरद पवार के मुख्यमंत्री रहने के दौर का उल्लेख करते हुए बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि '1994 के मुख्यमंत्री का यह पाप है.' इस पर जरांगे पाटील ने विखे पाटील को जवाब देते हुए कहा, 'आपको वही झगड़ा खड़ा करना है कि शरद पवार थे और कौन था. उन्होंने हमारा नुकसान किया, लेकिन आपने क्या कम किया है?' जरांगे पाटील ने विखे पाटील पर हमला बोलते हुए कहा, 'अब आप सिफारिश करो. आप ही मराठों के भगवान हैं. लोगों की ओर उंगली क्यों उठाते हो?' उन्होंने आगे कहा कि 'अब 12 तारीख तक इंतजार करूंगा.'

10-17 सितंबर तक चलाया जाएगा शिवाजी महाराज अभियान

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने कहा कि आगामी 10 सितंबर से 17 सितंबर तक राज्य में सात दिनों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान कुणबी प्रमाणपत्र के संबंध में जिन लोगों ने आवेदन किया है.

इसी दौरान विखे पाटील ने बिना नाम लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'अगर 1994 में मंडल आयोग में मराठा समाज को शामिल किया गया होता तो यह इतिहास नहीं बनता. 1994 में जो मुख्यमंत्री थे, यह उनका पाप है.' हालांकि, विखे पाटील ने यह भी कहा कि 'हम अब प्रयास कर रहे हैं.'

गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'