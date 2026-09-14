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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMPSC पेपर लीक विवाद में CJP की एंट्री, कहा- 'अगर इस्तीफा नहीं आया तो...'

MPSC पेपर लीक विवाद में CJP की एंट्री, कहा- 'अगर इस्तीफा नहीं आया तो...'

MPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को अभिजीत दीपके और CJP का समर्थन मिला. सीजेपी ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग की.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Sep 2026 07:37 AM (IST)
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महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है. पार्टी ने कहा है कि उसके संस्थापक और सदस्य अभिजीत दीपके प्रदर्शन कर रहे MPSC अभ्यर्थियों के साथ खड़े होंगे.

CJP की ओर से यह घोषणा रविवार को की गई. पार्टी के मुताबिक, MPSC के कुछ अभ्यर्थियों ने छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में स्थित अभिजीत दीपके के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों और आंदोलन को लेकर चर्चा की.

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24 सितंबर तक मांग पूरी करने की मांग

पार्टी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि MPSC के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. CJP ने कहा कि अगर 24 सितंबर तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है, तो MPSC अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए राज्यव्यापी दौरा किया जाएगा. विज्ञप्ति में कहा गया कि अभिजीत दीपके और CJP के सदस्य प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे.

‘इस्तीफा होने तक साथ खड़े रहेंगे’

MPSC अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और CJP एमपीएससी अभ्यर्थियों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं. हम अभ्यर्थियों के साथ तब तक खड़े रहेंगे, जब तक एमपीएससी के शीर्ष अधिकारियों का इस्तीफा नहीं हो जाता.’’

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अभ्यर्थी कथित प्रश्नपत्र लीक के मामलों को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब CJP के समर्थन के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर आंदोलन को और धार मिलने की संभावना है.

पार्टी ने साफ किया है कि 24 सितंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर वह अभ्यर्थियों के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बातचीत करेगी और आंदोलन को आगे बढ़ाएगी.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 14 Sep 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS MPSC Paper Leak
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