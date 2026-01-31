महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के अचानक निधन के बाद उठे सवालों और कयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि हालात ऐसे हैं, जहां किसी न किसी को आगे आकर अजित पवार की जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ेगी. यह बयान ऐसे समय आया है, जब यह चर्चा तेज है कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

शरद पवार ने कहा कि सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को लेकर फिलहाल उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई भी फैसला पार्टी स्तर पर होगा और वही अंतिम निर्णय लेगी. उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में चल रही अटकलों से अलग, पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आगे की राह तय की जाएगी.

विलय की बातचीत आखिरी चरण में थी

शरद पवार ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 4 महीनों से जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी. यह चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी और 12 तारीख को इसका सार्वजनिक ऐलान होना था. उनके अनुसार, अजित पवार इस प्रक्रिया को लेकर काफी गंभीर थे और संगठन को एकजुट करना चाहते थे.

अजित पवार को याद करते हुए शरद पवार भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि अजित पवार एक सक्षम, कर्मठ और प्रतिबद्ध नेता थे, जिन्होंने हमेशा आम लोगों के लिए काम किया.

जनता की समस्याओं को वे गहराई से समझते थे और न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे. बारामती की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही और उन्होंने भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी.

परिवार की नई पीढ़ी से उम्मीद

अजित पवार के निधन से उपजे राजनीतिक और भावनात्मक शून्य पर बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि यह समय मजबूती के साथ आगे बढ़ने का है. हमें लोगों के दुख और पीड़ा को कम करने के लिए काम करना होगा और उन्हीं मूल्यों व कार्यशैली को आगे बढ़ाना होगा, जिनके साथ अजित पवार ने जनता की सेवा की. उन्होंने भरोसा जताया कि परिवार की नई पीढ़ी उनकी विरासत और कार्यपद्धति को आगे जरूर बढ़ाएगी.