हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबारामती की बहू से महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM तक, जानें कौन हैं सुनेत्रा पवार

बारामती की बहू से महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM तक, जानें कौन हैं सुनेत्रा पवार

Sunetra Pawar: अजित पवार के असामयिक निधन के बाद सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM के रूप में शपथ लेंगी. NCP विधायक दल की बैठक के बाद शाम 5 बजे मुंबई में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 31 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के बाद यह लगभग तय है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की उपमुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगी. सुनेत्रा पवार आज (31 जनवरी) शाम 5 बजे मुंबई में शपथ लेंगी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनेंगी. इससे पहले दोपहर 2 बजे विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें उन्हें नेता चुना जाएगा.

शपथ ग्रहण से पहले होने वाली एनसीपी विधायक दल की बैठक को लेकर पार्टी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे ने विधायक दल की बैठक का आधिकारिक पत्र विधानसभा सचिवालय को सौंप दिया है. बैठक में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की तैयारी है.

इस बीच सुनेत्रा पवार बारामती से मुंबई पहुंच चुकी हैं और शपथ समारोह की अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही हैं. उपमुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देना होगा. ऐसे में यह चर्चा भी तेज है कि रिक्त होने वाली राज्यसभा सीट पर पार्थ पवार को जिम्मेदारी मिल सकती है.

कौन हैं सुनेत्रा पवार?

सुनेत्रा पवार का जन्म वर्ष 1963 में धराशिव जिले में हुआ था. उनके पिता बाजीराव पाटिल अपने समय के प्रभावशाली स्थानीय नेता थे, जबकि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद पद्मसिंह पाटिल उनके सगे भाई हैं. उन्होंने वर्ष 1983 में सरस्वती भुवन कॉलेज, संभाजीनगर से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की.

साल 1985 में पद्मसिंह पाटिल की पहल पर उनका विवाह अजित पवार से हुआ. विवाह के बाद लंबे समय तक वे सक्रिय राजनीति से दूर रहीं, लेकिन सामाजिक कार्यों से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा. काटेवाड़ी गांव में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की पहल उनका पहला उल्लेखनीय सामाजिक प्रयास माना जाता है.

सामाजिक कार्य से राजनीति तक का सफर

काटेवाड़ी में किए गए स्वच्छता अभियानों के चलते वर्ष 2006 में गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला और इसे हगंडारी-मुक्त घोषित किया गया. साल 2008 में उन्होंने ‘बारामती हाई टेक टेक्सटाइल पार्क’ की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष रहीं. वे विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी भी हैं.

वर्ष 2011 से वे फ्रांसीसी थिंक टैंक ‘वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम’ की सदस्य हैं और 2017 से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की सीनेट में शामिल हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी शुरू की. 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ा, लेकिन सुप्रिया सुले से हार गईं. इसके बाद 18 जून 2024 को वे राज्यसभा सदस्य बनीं और अब महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी.

Published at : 31 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS
