शरद पवार के हाथ में लगी चोट, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, अब कैसी है हालत?

एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के हाथ में चोट लगने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और साथ ही नियमित जांच भी की जा रही है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

शरद पवार दो दिन पहले दिल्ली से लौटे थे और तब से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें हाथ में चोट लगने के कारण भर्ती किया गया था. उन्हें सोमवार को डिस्चार्ज किया जाना था; हालाँकि, उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.