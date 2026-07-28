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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकंगना रनौत के पोस्ट पर रिया अहीर बोलीं, 'हमें पता है कि...'

कंगना रनौत के पोस्ट पर रिया अहीर बोलीं, 'हमें पता है कि...'

Rhiya Ahir On Kangana Ranaut Remarks: नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहीं वायरल गर्ल रिया अहीर ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पूरे जेन जी (Gen Z) को गाली दे दी है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Jul 2026 08:20 PM (IST)
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बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार (28 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जेन जी को जेनरेशन गटर (Gen G) बताते हुए टिप्पणी की. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. अब इस पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहीं वायरल गर्ल रिया अहीर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

रिया अहीर ने कहा, ''बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि जेन जी को देखकर उल्टी आती है तो उन्होंने पूरी जेन जी (Gen Z) को गाली दे दी है. मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से साहस के साथ वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ीं थी तो लगा था कि वो एजुकेशन माफिया के खिलाफ भी कुछ बोलेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.'' 

हमें पता है कि हम कौन हैं- रिया अहीर

वायरल NEET प्रोटेस्टर रिया अहीर ने ये भी कहा, ''हर कोई जो कुछ बोलता है जरूरी नहीं है कि उस पर रिस्पॉन्स दें. हमें पता है कि हम कौन हैं. पूरे देश में हमारी सराहना हो रही है. अगर कोई इंसान उठकर ऐसा बोल दे तो उसे बोलने दें. आपको पता है कि आपने किस चीज के लिए स्टैंड लिया है.''

हम इस सिस्टम से निराश हैं- रिया अहीर

उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानती हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गालियां दी हैं, गंदे बयान दिए हैं. लेकिन वो बच्चे हैं, हम इस सिस्टम से निराश हैं. ये सिर्फ नीट का ही मामला नहीं रहा. स्टूडेंट के एजुकेशन को जो लोग ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के पास पावर नहीं है. 

एक खराब सेब बाकी सेब को भी खराब कर देता है- रिया अहीर

रिया अहीर ने आगे कहा, ''पॉलिटिशियन के द्वारा इस तरह के बयान देने से क्या हम सारे नेताओं को गालियां देने लग जाएंगे? इतनी अक्ल तो हम में भी है कि एक सेब खराब होता है वो बाकी सेब को खराब कर देता है. इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए. मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के पास पावर है उनकी काउंसलिंग हो ताकि वो ऐसा बयान न दें. काउंसलिंग सेशन होने चाहिए. ऐसे लोगों को वॉर्निंग लेटर देने चाहिए.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 28 Jul 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut MUMBAI NEWS Rhiya Ahir
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